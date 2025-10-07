x
Пресса

The Times об отставке епископа в Перу – 17 любовниц, включая монахиню

Скандалы
Перу
время публикации: 07 октября 2025 г., 11:08 | последнее обновление: 07 октября 2025 г., 11:20
В Перу (иллюстрация не имеет прямого отношения к содержанию статьи)
AP Photo/Guadalupe Pardo

51-летний перуанский епископ Сиро Киспe Лопес подал прошение об отставке и лишился кафедры после проверки Ватикана, сообщает The Times.

К отставке привели обвинения в связях с 17 женщинами (включая монахиню).

Одной из свидетельниц стала домработница, получившая по ошибке доступ к личным данным епископа. Судя по публикации, о грехопадении епископа свидетельствовали текстовые сообщения, фото и видео.

Епископа также подозревают в использовании церковного имущества "для личных проектов" (включая ресторан) и возврат средств ООН, предназначенных для общины аймара (индейский народ в Андах), "под давлением" после вопросов к их расходованию.

Киспe Лопес называл обвинения "клеветой". Но в итоге подал в отставку, которая была принята Папой Римским Львом XIV.

