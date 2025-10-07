Интервью Нетаниягу публицисту Шапиро: Израиль защищает Америку от ядерных ракет Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу дал интервью американскому консервативному публицисту Бену Шапиро, которое вышло накануне второй годовщины нападения террористов из Газы на Израиль.

В этом интервью Нетаниягу заявил, что Иран разрабатывает ракеты дальностью 8000 км. "Добавьте еще 3000 – и под прицелом окажутся Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Майами и даже Мар-а-Лаго (частная резиденция президента США Дональда Трампа – прим. Newsru.co.il)", – отметил израильский премьер.

По словам Нетаниягу, Израиль "с помощью Трампа" ликвидировал программу иранских межконтинентальных ядерных ракет, а потому "фактически защищает Америку".

Говоря о войне в Газе, Нетаниягу отметил, что Израиль "близок к завершению", но "еще не там". При этом он допустим неточность, назвав целью освобождение "46 наших заложников", тогда как официально в Израиле в настоящее время заявляется, что плену у террористов остаются 48 похищенных. Премьер добавил, что 20 из них живы – это соответствует последним официальным данным.