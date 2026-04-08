CNN: Израиль присоединился к двухнедельному перемирию с Ираном

Израиль согласился присоединиться к двухнедельному прекращению огня, о котором объявил президент США Дональд Трамп за полтора часа до истечения поставленного Ирану ультиматума по открытию Ормузского пролива. Об этом, как пишет CNN, сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

По сведениям телеканала, Израиль согласился приостановить военную кампанию на время продолжающихся переговоров.

Правительство Израиля пока официальных заявлений не делало.