NYT: жители Тегерана покидают столицу на фоне угроз Трампа

Издание The New York Times пишет, что жители Тегерана вновь массово покидают город – речь идет об одной из крупнейших волн отъезда с начала войны. По сведениям издания, многие направляются на север, к побережью Каспийского моря, на фоне "дедлайна", установленного президентом США Дональдом Трампом, и его угроз нанести массированные удары по иранской инфраструктуре.

В последние недели на улицах Тегерана уже заметно меньше машин, поскольку многие жители выехали в более безопасные районы, а школы и часть государственных учреждений остаются закрытыми.

Иранские государственные СМИ, как отмечается в публикации, сообщают, что движение по горной трассе, соединяющей Тегеран с севером страны, фактически стало односторонним – на выезд из столицы, чтобы справиться с потоком машин. Речь идет о дорогах, ведущих через Эльбурс к побережью Каспийского моря, куда в подобных ситуациях традиционно направляются жители Тегерана.