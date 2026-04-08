MTV: Ливан не включен в соглашение о прекращении огня с Ираном

Ливанский телеканал MTV со ссылкой на свои источники сообщает, что Ливан не включен в соглашение о прекращении огня с Ираном.

Бейрут пока официальных заявлений по этому поводу не делал.

Эта информация расходится с более ранними сообщениями Reuters, согласно которым Иран добивался включения Ливана в любое соглашение о прекращении огня с США и Израилем.

Таким образом, если данные MTV верны, требование Тегерана либо не было принято, либо нынешняя схема перемирия пока касается только иранского направления.