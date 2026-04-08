08 апреля 2026
|
последняя новость: 02:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 апреля 2026
|
08 апреля 2026
|
последняя новость: 02:26
08 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

MTV: Ливан не включен в соглашение о прекращении огня с Ираном

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Война с Ираном
время публикации: 08 апреля 2026 г., 02:19 | последнее обновление: 08 апреля 2026 г., 02:22
AP Photo/Emilio Morenatti

Ливанский телеканал MTV со ссылкой на свои источники сообщает, что Ливан не включен в соглашение о прекращении огня с Ираном.

Бейрут пока официальных заявлений по этому поводу не делал.

Эта информация расходится с более ранними сообщениями Reuters, согласно которым Иран добивался включения Ливана в любое соглашение о прекращении огня с США и Израилем.

Таким образом, если данные MTV верны, требование Тегерана либо не было принято, либо нынешняя схема перемирия пока касается только иранского направления.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook