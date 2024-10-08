"Мако": Синуар через Катар попросил для себя гарантии личной безопасности

По информации сайта "Мако", Яхья Синуар, главарь ХАМАСа и "архитектор резни 7 октября", вышел на связь с Катаром, интересуясь гарантиями личной безопасности.

Издание, ссылаясь на источники, близкие к ХАМАСу, пишет, что на связь Синуар вышел не лично, а через представителя группировки, поддерживающего контакты с Катаром. При этом просьба Синуара была передана не в форме ультиматума для продолжения переговоров, а в форме вопроса. Издание пишет, что лидер ХАМАСа пытается оценить степень угрозы для своей жизни и прощупать почву для дальнейших переговоров.

"Мако" пишет, что Синуар нарушил длительное молчание под давлением Катара, который выдвинул ультиматум лидерам террористической организации. Во-первых, Катар заявил, что не будет участвовать в восстановлении сектора Газы после войны, если ХАМАС не возобновит переговоры по заложникам. Отказ Катара от участия в восстановлении сектора может существенно ослабить поддержку ХАМАСа среди населения.

Во-вторых, Катар пригрозил арестовать или заморозить банковские счета лидеров ХАМАСа, находящихся в Дохе.

Военный обозреватель "Мако" Нир Дабури отмечает, что на вопрос о гарантиях личной безопасности Катар достаточно резко ответил Синуару, что сейчас надо печься не о своей безопасности, а о ходе переговоров с Израилем по заложникам. По мнению автора статьи, использование Катаром финансовых рычагов давления на ХАМАС может стать поворотным моментом в переговорном процессе.