"Мако": ЦАХАЛ угрожал арестом резервистке, лишившейся ноги

После службы в армии Ротем Садот в результате аварии лишилась ноги. Она несколько раз отправляла медицинские документы в ЦАХАЛ для того, чтобы ее сняли с военного учета. Но ЦАХАЛ продолжил присылать ей экстренные повестки ("Цав 8") и угрожать арестом.

В статье, опубликованной на сайте "Мако", указывается, что военная специальность Ротем Садот – спасатель. После службы в армии , четыре года назад, во время работы охранницей ее сбила машина. В мае 2024 года она перенесла операцию по ампутации ноги.

По словам девушки, она раз за разом отправляла ЦАХАЛу медицинские документы о невозможности проходить резервистскую службу, но в течение полутора лет ей продолжали приходить повестки.

На прошлой неделе Ротем получила от армии сообщение: поскольку она не явилась по повестке "Цав 8", ее вызывают на дисциплинарный суд. Если она не явится, через 21 день она будет объявлена "уклонистской" и ей будет закрыт выезд из страны.

В беседе с редакцией "Мако", девушка сказала, что она бы с радостью явилась на службу, но по состоянию здоровья это теперь невозможно.

Сайт "Мако" пишет, что только после вмешательства редакции ЦАХАЛ снял ее с военного учета.