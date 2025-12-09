Арабские источники утверждают: Нетаниягу отказался подписать мирный договор с Сирией

Саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает, что в сентябре текущего года Израиль был близок к подписанию мирного соглашения с Сирией, и к этому вовсю подталкивали США.

Муафак Мухаммад в своей статье со ссылкой на анонимный источник сообщает, что в ходе переговоров при посредничестве Вашингтона уже был подготовлен письменный вариант соглашения, которое должно было быть подписано в кулуарах заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, в которой участвовал и президент Сирии Ахмад аш-Шараа. Однако Биньямин Нетаниягу, по утверждению источника, отказался подписать это соглашение.

В канцелярии главы правительства опровергли сообщение "Аш-Шарк аль-Аусат", назвав его абсолютной фальшивкой. "Были контакты и встречи под эгидой США, однако они так и не привели к каким-либо соглашениям или взаимопониманию с Сирией", – отметили представители канцелярии Нетаниягу.