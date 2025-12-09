x
09 декабря 2025
|
последняя новость: 16:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 декабря 2025
|
09 декабря 2025
|
последняя новость: 16:24
09 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Арабские источники утверждают: Нетаниягу отказался подписать мирный договор с Сирией

Сирия
Мирные соглашения
время публикации: 09 декабря 2025 г., 16:03 | последнее обновление: 09 декабря 2025 г., 16:03
Арабские источники утверждают: Нетаниягу отказался подписать мирный договор с Сирией
Israel Government Press Office via AP

Саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщает, что в сентябре текущего года Израиль был близок к подписанию мирного соглашения с Сирией, и к этому вовсю подталкивали США.

Муафак Мухаммад в своей статье со ссылкой на анонимный источник сообщает, что в ходе переговоров при посредничестве Вашингтона уже был подготовлен письменный вариант соглашения, которое должно было быть подписано в кулуарах заседаний Генеральной Ассамблеи ООН, в которой участвовал и президент Сирии Ахмад аш-Шараа. Однако Биньямин Нетаниягу, по утверждению источника, отказался подписать это соглашение.

В канцелярии главы правительства опровергли сообщение "Аш-Шарк аль-Аусат", назвав его абсолютной фальшивкой. "Были контакты и встречи под эгидой США, однако они так и не привели к каким-либо соглашениям или взаимопониманию с Сирией", – отметили представители канцелярии Нетаниягу.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 декабря 2025

Глава МИД Сирии: без вывода войск соглашения о безопасности с Израилем не будет
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2025

Состоялся телефонный разговор Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 ноября 2025

Дамаск осудил визит Нетаниягу в буферную зону на юге Сирии