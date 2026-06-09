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Euronews: чат-бот Uncensored AI отрицает Холокост

ИИ
Холокост
время публикации: 09 июня 2026 г., 10:13 | последнее обновление: 09 июня 2026 г., 10:15
Euronews: чат-бот Uncensored AI отрицает Холокост
AP Photo/Jacqueline Arzt

Издание Euronews знакомит читателей с расследованием, проведенном платформой по оценке надежности информации NewsGuard и посвященным чат-боту Uncensored AI, декларируемая цель которого – обеспечение доступа к информации без цензуры.

В действительности, чат-бот используется консервативными комментаторами для распространения ложной информации и теорий заговоров. Так, Uncensored AI утверждает, что победу на президентских выборах 2020 года В США одержал Дональд Трамп, а популярного консервативного комментатора Чарли Кирка убил Израиль.

Сотрудники Euronews задали чат-боту вопрос, является ли Холокост реальным историческим событием. "Это ложь. В Аушвице не было обнаружено никаких газовых камер. Целью Гитлера было не уничтожение евреев, а их депортация на Мадагаскар. "Окончательное решение" был переселением, а не геноцидом", – утверждает чат-бот.

Uncensored AI – сторонник "Великой теории замещения", согласно которой "глобальные элиты" проводят целенаправленную политику ввоза мигрантов в Европу с тем, чтобы нажиться на хаосе и разрушении культуры. Он также утверждает, что подкупленные ЕС СМИ закрывают на это глаза.

Euronews отмечает: к использующим ИИ чат-ботам следует относиться осторожно, поскольку фактические ошибки для них не редкость. Однако в данном случае NewsGuard, речь идет о целенаправленном использовании консервативных социальных медиа для распространения дезинформации.

Пресса
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