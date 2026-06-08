x
08 июня 2026
|
последняя новость: 14:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 июня 2026
|
08 июня 2026
|
последняя новость: 14:27
08 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

FT: после ликвидации Хаменеи были отключены камеры, обеспечивавшие безопасность Путина

Война с Ираном
Иран
Россия
Владимир Путин
время публикации: 08 июня 2026 г., 13:24 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 13:27
FT: после ликвидации Хаменеи были отключены камеры, обеспечивавшие безопасность Путина
Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Как сообщает издание Financial Times, после ликвидации Израилем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи российские спецслужбы отключили систему видеонаблюдения, призванную обеспечить безопасность высшего российского руководства.

Как рассказали изданию информированные источники, речь идет об отдельной системе, не связанной с 300000 другими камерами видеонаблюдения, задействованными властям в российской столице. Она была тщательно проверена на возможную интернет-уязвимость и только после этого подключена вновь.

Напомним, что Али Хаменеи и десятки других лидеров иранского режима были ликвидированы 28 февраля. Согласно сообщениям, значительная часть необходимой для проведения операции информации была получена благодаря взлому израильскими спецслужбами камер наблюдения в Тегеране. Данные с них собирались годами.

Особые опасения президента России Владимира Путина и тех, кто отвечает за его безопасность, вызывает использование при анализе данных искусственного интеллекта, что позволяет значительно ускорять обработку данных. Без этого эффект подобного взлома невелик.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook