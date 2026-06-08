FT: после ликвидации Хаменеи были отключены камеры, обеспечивавшие безопасность Путина

Как сообщает издание Financial Times, после ликвидации Израилем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи российские спецслужбы отключили систему видеонаблюдения, призванную обеспечить безопасность высшего российского руководства.

Как рассказали изданию информированные источники, речь идет об отдельной системе, не связанной с 300000 другими камерами видеонаблюдения, задействованными властям в российской столице. Она была тщательно проверена на возможную интернет-уязвимость и только после этого подключена вновь.

Напомним, что Али Хаменеи и десятки других лидеров иранского режима были ликвидированы 28 февраля. Согласно сообщениям, значительная часть необходимой для проведения операции информации была получена благодаря взлому израильскими спецслужбами камер наблюдения в Тегеране. Данные с них собирались годами.

Особые опасения президента России Владимира Путина и тех, кто отвечает за его безопасность, вызывает использование при анализе данных искусственного интеллекта, что позволяет значительно ускорять обработку данных. Без этого эффект подобного взлома невелик.