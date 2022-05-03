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NEWSru.co.il :: Недвижимость3 мая 2022 г., 10:53

Минстрой вносит закон, призванный сократить расходы при покупке новой квартиры

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Минстрой вносит закон, призванный сократить расходы при покупке новой квартиры

Министерство строительства опубликовало меморандум закона, который призван помочь покупателям квартир сэкономить десятки тысяч шекелей, сообщает пресс-служба минстроя.

По распоряжению министра строительства Зеэва Элькина опубликован меморандум закона, разрабатывавшегося ведомством в течение последнего полугода. Закон, как полагают его авторы, должен сократить расходы граждан при покупке новой квартиры.

Во-первых, закон предлагает ограничить индексацию стоимости квартиры. В настоящее время цена квартиры индексируется в соответствии с увеличением индекса стоимости строительства. В связи с этим, покупатель вынужден платить за все составляющие индекса, включая и то, что он не затрагивает – стоимость земли, НДС, прибыль предпринимателя. В рамках новой инициативы, застройщик сможет индексировать только элемент строительства, и только до оговоренного срока сдачи квартиры, а не до фактической передачи. Остальная сумма не индексируется. Индексируемая сумма будет состоять из стоимости строительства за квадратный метр, в соответствии с различными районами страны, и в зависимости от типа строительства, умноженного на площадь квартиры, как будет оказано в договоре о продаже.


Во-вторых, закон уменьшает возможности застройщика получить освобождение от компенсации за задержку передачи квартиры покупателю. Отныне освобождение будет даваться только в том случае, если задержка произошла по вине самого покупателя. Если же проволочка произошла не по его вине, то покупатель будет иметь право на компенсацию.

В-третьих, вводится запрет на покрытие судебных издержек. В настоящее время, помимо стоимости квартиры, разрешается взимать с покупателя возмещение судебных издержек, которое поступает напрямую адвокату продавца. Максимальная сумма составляет 5114 шекелей. Новый меморандум закона запрещает взимать с покупателя гонорар адвоката, помимо стоимости квартиры.

Министр строительства Зеэв Элькин сказал: "С момента вступления в должность я говорил о необходимости реформировать закон о продаже с тем, чтобы защитить права покупателей квартир от подрядчиков и застройщиков. Предлагаемая поправка стала результатом сложной работы всех отделов министерства, на фоне консультаций со всеми соответствующими представителями рынка недвижимости. Я верю, что благодаря этой поправке, сделки на рынке недвижимости станут более справедливыми, а также более ясными для покупателей".

Гендиректор минстроя Авиад Фридман добавил: "Поправка к закону о продаже принимается в критическое время для десятков тысяч человек, собирающихся купить квартиры в ближайшее время. Законы не корректировались пять лет, и пришло время стряхнуть с них пыль и исправить то, что следует. Я благодарю всех, кто помогал разработать поправку, и верю, что вскоре она войдет в законы страны".


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