Иерусалим:
19 - 32°
Тель-Авив:
19 - 29°
Эйлат:
24 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Недвижимость6 апреля 2022 г., 11:37

Недвижимость в Болгарии как инвестиции и запасной аэродром

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Недвижимость в Болгарии как инвестиции и запасной аэродром Недвижимость в Болгарии как инвестиции и запасной аэродром

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

Стратегия сохранения денег зависит от множества переменных: от количества денег, расчета на доходность и от ваших планов на будущее. В нынешних реалиях самые безопасные инвестиции – это жилая недвижимость. На сегодняшний все ищут запасной аэродром и болгарский рынок недвижимости востребован как никогда.

Именно Болгария, как страна с развивающейся экономикой и входящая в состав Евросоюза, предоставляет ряд преимуществ для начинающих инвесторов.

Болгария – лучший выбор инвестиций для вкладчика с небольшим начальным капиталом.

Наиболее рентабельно приобретать курортную недвижимость, которую можно выгодно сдавать в аренду туристам. Таким образом, покупая квартиру на популярном курорте, вы получаете надежный источник дохода, особо востребованный туристами в сезон, но и не простаивающий в межсезонье.

09.04.22 в 18:00 эксперт по жилой недвижимости Svetlana Guller Borisov совместно с Yordan Iliev расскажут о преимуществах владения квартирой в Болгарии.


Вебинар – Как Купить Квартиру в Болгарии.

Регистрация на вебинар по ссылке

Темы вебинара:
1. Текущая ситуация на рынке недвижимости в Болгарии
2. Насколько эффективны вложения в недвижимость в Болгарии
3. Процесс дистанционной покупки квартиры в Болгарии
4. Налоговые аспекты при покупке квартиры в Болгарии
*Все, кто записался получат ссылку на лекцию за день до вебинара.

О ведущих вебинара

Svetlana Guller Borisov. Эксперт в области жилой недвижимости. Основатель консалтинговой компании для инвесторов в недвижимость в Израиле и за рубежом "Надланистка" и проект "Как купить квартиру по цене автомобиля". Более 15 лет опыта в сфере жилой недвижимости.

Yordan Iliev. Генеральный менеджер и владелец компании Lodax Investments. У Йордана 14-летний опыт работы в сфере курортной недвижимости и более 1,000 индивидуальных продаж клиентам по всему миру.

С какими вопросами ко нам обращаются чаще всего?

- Поиск подходящей инвестиционной квартиры. - Вопросы налогообложения. Мы специализируемся в вопросах декларации и налогов в Израиле на покупку квартиры за рубежом. - Банковские операции и перевод денег за границу. - ВНЖ через покупку недвижимости и оформление документов.


Как нас найти?

Наш сайт
Фейсбук
Номер телефона: + 972 54 3302690 Светлана Гуллер Борисов

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:37 Недвижимость в Болгарии как инвестиции и запасной аэродром
22:37 Утверждено продление ТАМА-38 на один год
21:21 Восьмой филиал IKEA в Израиле откроется в Ашдоде
11:56 Утвержден генеральный план для расселения 150 тысяч репатриантов из Украины и России
08:16 Минстрой отремонтирует здания для приема волны новых репатриантов
18:01 Регистрация на лотерею "квартир со скидкой" продлена до 10 апреля
12:56 Банк Израиля: основная причина роста цен на жилье – непоследовательность правительств, бум хайтека повысил цены только в Тель-Авиве
16:43 На жилищные лотереи записались больше 92 тысяч семей
20:42 Минфин намерен повысить налог на покупку четвертой квартиры
09:23 "Расселение-Застройка" на улице Ибн-Гвироль в Тель-Авиве: 2500 квартир, ноль парковок
Загрузка...