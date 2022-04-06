Недвижимость в Болгарии как инвестиции и запасной аэродром
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Стратегия сохранения денег зависит от множества переменных: от количества денег, расчета на доходность и от ваших планов на будущее. В нынешних реалиях самые безопасные инвестиции – это жилая недвижимость. На сегодняшний все ищут запасной аэродром и болгарский рынок недвижимости востребован как никогда.
Именно Болгария, как страна с развивающейся экономикой и входящая в состав Евросоюза, предоставляет ряд преимуществ для начинающих инвесторов.
Болгария – лучший выбор инвестиций для вкладчика с небольшим начальным капиталом.
Наиболее рентабельно приобретать курортную недвижимость, которую можно выгодно сдавать в аренду туристам. Таким образом, покупая квартиру на популярном курорте, вы получаете надежный источник дохода, особо востребованный туристами в сезон, но и не простаивающий в межсезонье.
09.04.22 в 18:00 эксперт по жилой недвижимости Svetlana Guller Borisov совместно с Yordan Iliev расскажут о преимуществах владения квартирой в Болгарии.
Вебинар – Как Купить Квартиру в Болгарии.
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Темы вебинара:
1. Текущая ситуация на рынке недвижимости в Болгарии
2. Насколько эффективны вложения в недвижимость в Болгарии
3. Процесс дистанционной покупки квартиры в Болгарии
4. Налоговые аспекты при покупке квартиры в Болгарии
*Все, кто записался получат ссылку на лекцию за день до вебинара.
О ведущих вебинара
Svetlana Guller Borisov. Эксперт в области жилой недвижимости. Основатель консалтинговой компании для инвесторов в недвижимость в Израиле и за рубежом "Надланистка" и проект "Как купить квартиру по цене автомобиля". Более 15 лет опыта в сфере жилой недвижимости.
Yordan Iliev. Генеральный менеджер и владелец компании Lodax Investments. У Йордана 14-летний опыт работы в сфере курортной недвижимости и более 1,000 индивидуальных продаж клиентам по всему миру.
С какими вопросами ко нам обращаются чаще всего?
- Поиск подходящей инвестиционной квартиры. - Вопросы налогообложения. Мы специализируемся в вопросах декларации и налогов в Израиле на покупку квартиры за рубежом. - Банковские операции и перевод денег за границу. - ВНЖ через покупку недвижимости и оформление документов.
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Номер телефона: + 972 54 3302690 Светлана Гуллер Борисов
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