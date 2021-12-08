Илон Маск стал "бездомным", продав всю недвижимость в Калифорнии

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск продал свой последний дом в Калифорнии – поместье Guignecourt в Хиллсборо, передает телеканал Fox News. С этого момента Маск выполнил свое обещание избавиться от всего недвижимого имущества.

Поместье площадью 19 гектаров было продано за 32 миллиона долларов. Имя покупателя не называется.

СМИ напоминают, что поместье Guignecourt было построено в 1912 году для французского графа Кристиана де Гинье, женившегося на богатой наследнице из Калифорнии.

На прошлой неделе, после того, как Илон Маск сообщил о реализации своих акций Tesla на сумму 11 миллиардов долларов, компания Tesla объявила о завершении перевода своей штаб-квартиры из Калифорнии в Техас. Смена налоговой резиденции позволит корпорации сэкономить более 2 миллиардов долларов в год на налоговых выплатах.