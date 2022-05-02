Звезды The Royal Ballet из Лондона Марианела Нуньес и Вадим Мунтагиров на сцене Израильского балета

В начале июня 2022 года Израильский балет представит спектакль "Белый лебедь" по мотивам "Лебединого озера" при участии звезд The Royal Ballet из Лондона Марианелы Нуньес и Вадима Мунтагирова.

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Марианела Нуньес - прима-балерина Лондонского Королевского балета. Среди ее главных ролей в знаменитых классических балетах: "Лебединое озеро", "Ромео и Джульетта", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель" и т.д. Она участвовала в постановках величайших хореографов мира, в том числе: Фредерика Аштона, Джорджа Баланчина, Джона Кранко, Уильяма Форсайта, Иржи Килиана, Кеннета Макмиллана, Уэйна МакГрегора, Эшли Пейдж, Джерома Роббинса, Лиама Скарлетт, Глена Тетли, Уилла Такетта, Энтони Тюдора и Кристофера Уилдона. Марианела Нуньес также выступала в качестве приглашенной солистки с такими ведущими мировыми коллективами, как Балет Венской государственной оперы, Американский театр балета, Ла Скала, Балет театра Колон, Аргентинский балет De La Plata и Австралийский балет, а также в гала-концертах по всему миру. Она была награждена престижными наградами Национальной танцевальной премии Critics' Circle, как лучшая танцовщица в 2005, 2012, 2018 года.

Роль Одетты в исполнении Марианелы Нуньес критики охарактеризовали как "завораживающую" в ее колоссальной карьере как солистки. "Обладательница качеств из другого мира, высочайшее качество, какое только можно вообразить. Когда она танцует, кажется, что время останавливается" - Грэм Уоттс, портал Вachtrack. Вадим Мунтагиров присоединился к Королевскому балету в 2014 году и с тех пор является этуалем труппы, исполняющим главные роли в известных классических произведениях: "Дон Кихот", "Жизель", "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Онегин" и т.д. Кроме этого, он выступал в качестве приглашенного солиста с ведущими мировыми труппами: Балета Парижской оперы, Мариинского и Американского театров балета, в партии – Солора ("Баядерка"), Арманда ("Маргарита и Арманд"), а также Национального балета Японии, Баварского государственного балета, Михайловского и Кейптаун-Сити балетов.

Среди его последних наград: 2018 год - Лучший танцор на церемонии Critics' Circle National Dance Awards. 2021 год - Премия выдающегося танцора Dance Europe. Получил восторженные отзывы критиков за роль Зигфрида: "Техника Мунтагирова, как всегда, потрясающая, прыжки его парят, приземления тихи, как у кошки, движения текут с редким изяществом", - Тереза Гереро, Culturewisper.com.

Необычная постановка "Белый лебедь", которую представляет Израильский балет – это с одной стороны авангардный спектакль в постановке экстравагантного Андониса Фониадакиса, предлагающего "свободный" современный вариант этого произведения в жанре между нео-классикой и модерном, а с другой - классический балет в хореографии Льва Иванова.

Сочетание выверенной, размеренной классики и безумного темпа Фониадакиса (подсчитать количество движений в секунду можно только при замедленной прокрутке видео) обещает нечто еще невиданное и еще не слышанное, в то время как за музыкой Чайковского в первой части нового спектакля (причем это будет второй акт классического балета), во второй части "Белого лебедя" последует музыка Чайковского в аранжировке Жюльена Таррида, не пожалевшего электронных битов. Два представления "Белого лебедя" в необычной трактовке и своеобразной интерпретации пройдут 1 и 2 июня в Тель-Авиве и в Хайфе.

Андонис Фониадакис представляет современный танец, в котором позволяет себе разъять на части классические балетные движения и классическую музыку, создавая при этом темпераментный и идеально отточенный танец, где он выстраивает свою новую хореографию на основе старой сказки. Балеты Фониадакиса - минималистичны и всегда сочетают классическую технику танца с современными и авангардными тенденциями хореографии. В них много убыстренного темпа, динамики, ритма. Много балетной дерзости и новейших хореографических приемов. Как одно (Чайковский-Иванов-Петипа) сочетается с другим (Фониадакис-Чайковский-Таррида)? Сочетается благодаря упомянутому в обеих частях уравнения имени Чайковского, великая музыка которого примеряет последователей всех балетных стилей.

Поставив хореографию нескольких постановок "на заказ", в 2003-м году Фониадакис создал в Лионе собственную труппу под названием Apotosoma.

Андонис Фониадакис танцевал также в Cedar Lake Contemporary Ballet, в труппе Марты Грэхем, в балетных труппах Люцерна и Женевы, Сан-Паулу и Вашингтона и в десятках других. Он сотрудничал с известнейшими хореографами - Уильямом Форсайтом, Иржи Киллианом, Охадом Нагариным, Начо Дуато, Терро Саариненом, Матсом Эком, Биллом Ти Джонсоном, Сабуро Тешигауара и другими. И сейчас его имя по праву продолжает этот ряд, а сам Фониадакис продолжает активно участвовать в различных танцевальных проектах по всему миру, один из которых – новый "Белый лебедь" в Израиле.

В 2012 году Фониадакис был удостоен приза Danza Award в Италии как "лучший хореограф 2012 года" за балет Les Noces – "Свадебка" на музыку Стравинского. В Израиле, в том же 2012 году, Фониадакис представлял в Иерусалиме на Фестивале Израиля балет "Glory" на музыку Генделя. Сценография того спектакля базировалась на игре света и теней, белого и черного, на игре контрастов - так что в своем "Лебедином озере" Фониадакис развивает найденную им линию противостояния противоположностей, буквально накручивая ее на сумасшедший темп. И еще Фониадакис разработал свою собственную технику танца – иначе как достичь такого сумасшедшего темпа?– и преподает эту технику по всему миру. Тем, кто хочет понять, как достигается такой темп в движении танца, для начала рекомендуем посмотреть "Белый лебедь" Израильского балета.

"Белый лебедь" по мотивам "Лебединого озера" при участии Израильского балета и звезд The Royal Ballet из Лондона Марианелы Нуньес и Вадима Мунтагирова.