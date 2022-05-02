Фестиваль "Духовики в Кфар-Сабе"

31-й фестиваль духовых инструментов пройдет в Кфар-Сабе 8-10 мая 2022. Музыкальный праздник для всей семьи. Вход на все мероприятия свободный.

Разнообразные мероприятия для всех возрастов: мероприятие на пешеходной улице "Иеуршалаим" с десятками оркестров, концерт-лекция для детей, гала-концерт в "Гейхал ха-Тарбут", марафон биг-бэндов, детский джазовый концерт с любимыми с детства песнями в джазовых аранжировках, десятки оркестров на городской площади с праздничным выпускным концертом, музыканты с Рами Кляйнштейном в качестве приглашенного певца и еще много музыкальных сюрпризов. Три дня, десятки мероприятий и ансамблей, сотни участников и один фестиваль! При участии лучших израильских музыкантов.

За прошедшие годы фестиваль, спродюсированный Консерваторией Кфар-Сабы, стал настоящей Меккой для израильских и зарубежных оркестров и для десятков тысяч любителей музыки.

Самые юные слушатели также смогут насладиться качественной музыкой в амфитеатре Кирьят-Сефер. Там Муниципальный духовой оркестр под управлением Нира Нахума даст концерт-лекцию для малышни детсадовского возраста. А программа Оркестра израильской полиции предназначена для всей семьи.

8 мая состоится праздничный гала-концерт в Гейхал-а-Тарбут при участии струнного оркестра консерватории Кфар-Сабы и Израильского национального молодежного оркестра.

9 мая по всему городу пройдут разнообразные мероприятия, в том числе марафон биг-бэндов, концерт для всей семьи оркестра ЦАХАЛа, джаз-концерт для детей и выступление "Ха-Оркестра" - израильского джазового оркестра с приглашенными певцами.

Этот фестиваль - уникальное в своем роде событие. Десятки ныне активно работающих дирижеров и педагогов, были взращены на ниве ежегодной деятельности фестиваля духовиков в Кфар-Сабе.

Завершится фестиваль 10 мая праздничным концертом на городской площади под открытым небом, в котором примут участие около 500 музыкантов. Дирижирует Офер Эйн Хабар, гость программы знаменитый рок-певец Рами Кляйнштейн.

Завершающий аккорд фестиваля - бесшумный фейерверк с использованием цветных дымов.

"После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, мы горды тем, что вернули фестиваль во всем его великолепии", - отмечает Офер Эйн Хабар, директор консерватории и руководитель фестиваля, - "Фестиваль работает в полную силу, регистрация оркестров со всей страны находится на рекордно высоком уровне. Мы уверены - будет настоящий праздник хорошей музыки".

"Кфар-Саба известна как город культуры и образования", - говорит Рафи Саар, мэр Кфар-Сабы - "Поэтому вполне естественно, что именно в нашем городе проходит крупнейший оркестровый фестиваль в стране, объединяющий профессиональные оркестры и артистов вместе с молодежными ансамблями. Это создает уникальную музыкальную мозаику. Приглашаю всех присоединиться к нашему музыкальному празднику".

Из громких певческих имен невозможно не отметить Ави Толедано, Мати Каспи, Дана Адини, Хареля Скаата, Шломи Шабана, Йони Рехтера и другие столь же замечательные имена.

В фестивале принимали участие профессиональные духовые оркестры из-за рубежа: духовой оркестр Linfield College Oregon (США), Оркестр из Фехта (Германия), духовые оркестры из Голландии,в том числе из города-побратима Делфт, Венгрии, Китая.

Так же в рамках фестиваля проводились мастер-классы для различных инструментов под руководством израильских и зарубежных дирижеров и музыкантов Израильского филармонического оркестра.

По материалам PR-агентства