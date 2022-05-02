Фестиваль пионов в Израиле открыт

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

За цветением этих безупречно красивых и волшебно ароматных цветов каждый год следят миллионы израильтян. С замиранием сердца мы ждем начало нового сезона - когда же уже наконец можно будет погулять в этих безграничных полях и собрать желанный букет. Так вот - можно. Мы дождались открытия сезона!

Компания по выращиванию пионов под управлением Тамира Эдри из поселка Шани Ливна, находящегося в одном из прекрасных уголков юга Израиля, открывает поля пионов для прогулок и сбора желанных цветков.

Компания Тамира Эдри уже много лет популярна на международной арене - экземпляры своей удивительной продукции они представляют в Нидерландах на всемирной бирже цветов (Flower Exchange). А теперь и у нас, жителей Израиля, есть возможность оценить и приобрести их пионы.

Каждый день с 9:00 до 18:00 катиф открыт для посетителей. Погулять, пофотографироваться, собственноручно срезать и собрать свой уникальный букет пионов можно каждый день, включая пятницу и субботу.

Кроме того - поля Тамира Эдри расположены в невероятно живописном месте, где открывается такой вид, от которого моментально захватывает дух. Поэтому если вы подыскиваете место для пикника или излюбленного аль-а-эш, воспользуйтесь нашей подсказкой. Проведите время в хорошей компании и красивом месте.

Для тех, кто хотел бы приобрести красивые букеты прямо сейчас, не выходя из дома, открыта онлайн продажа на сайте: www.peoniesisrael.com.

До встречи!

Вход на катиф: 10 шекелей с человека

Адрес: кибуц Шани Ливна (כניסה לישוב, Shani-Livne, 9041100)