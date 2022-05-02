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NEWSru.co.il :: Досуг2 мая 2022 г., 12:44

Все на шашлыки! Лучшие продукты для гриля от "Шефа Теамим"

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Все на шашлыки! Лучшие продукты для гриля от "Шефа Теамим" Все на шашлыки! Лучшие продукты для гриля от "Шефа Теамим" Все на шашлыки! Лучшие продукты для гриля от "Шефа Теамим"

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

День независимости Израиля уже на носу, а кроме традиционных развлечений это значит только одно – традиционный, ароматный аль а-эш. И где бы вы ни решили разместиться своей шумной компанией или семейным кругом, возьмите с собой качественные и вкусные продукты для гриля сети магазинов Шефа Теамим. Тогда хрустящая корочка, сочное мясо и сногсшибательный вкус барбекю вам обеспечены.

"Шефа Теамим" в любое время года дает очень демократичные цены на мясо и птицу, которые можно купить здесь не только свежеморожеными, как в других супермаркетах, но и свежими, как в дорогой мясной лавке. Правда, намного дешевле. Как так получается? Хорошие связи с местными заводчиками скота, прямые поставки, минимальные наценки, а, главное, искреннее желание быть лучшими на рынке – дает "Шефа Теамим" огромное преимущество перед конкурентами. А уж к празднику, еще и со скидками:

Антрекот – 79.90шек/ 1кг
Колбаски для мангала – например, чорисос и петручаны - 48.90 шек/уп. (700 гр)
Гамбургеры 24.90 шек/ уп. (400 гр)
Кебабы 34.90 шек/ 1 уп. (по 600 гр)
Колбаски с бараниной 34.90 шек/уп. (700 гр)
Кебабоны 24.90 шек/ уп. (400 гр)

Шефа Теамим – не просто магазин, а полноценная сеть и все магазины сети, помимо внушительного ассортимента мяса, рыбы и овощей, предоставляют покупателю большой выбор элитных европейских и израильских сыров, например, любимой многими компании גד, опять же, по ценам ниже рыночных. Выдержанный чеддер, пармезан, крем-чиз, сыры из козьего молока, сыры с благородной плесенью, изысканные сорта с добавлением специй, орехов, оливок и даже лосося – в "Шефа Теамим" вы непременно найдете что-то интересное и доступное по цене.


Все пять магазинов сети расположены в центре, в пешей доступности для большинства жителей города, будь это Ашкелон или Тель Авив. Кстати в Тель Авивском филиале вы можете заказать доставку продуктов через Wolt по всему городу. Все, кому не достает выбора в обычном местном супермаркете, все, кто хочет покупать вкусные, свежие и качественные продукты недорого, все, кто ценит радушие и приятный сервис приходят в "Шефа Теамим". И вы тоже приходите!

г. Петах Тиква, Бар Кохва 50 (открыто в Шаббат)
г. Петах Тиква, Барон Ирш 11 (открыто в Шаббат)
г. Ришон-ле-Цион, Ротшильд 78
г. Ашкелон, Ха Керем 25 (открыто в Шаббат)
г. Тель-Авив, Кинг Джордж 60 (открыто в Шаббат)

Наша страница в Фейсбуке:  https://www.facebook.com/bazarshefateamim
Телефон\Whatsapp для заказа: 0522236320

*Цены в филиале г. Тель Авив могут отличаться от заявленных.

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