Все на шашлыки! Лучшие продукты для гриля от "Шефа Теамим"

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День независимости Израиля уже на носу, а кроме традиционных развлечений это значит только одно – традиционный, ароматный аль а-эш. И где бы вы ни решили разместиться своей шумной компанией или семейным кругом, возьмите с собой качественные и вкусные продукты для гриля сети магазинов Шефа Теамим. Тогда хрустящая корочка, сочное мясо и сногсшибательный вкус барбекю вам обеспечены.

"Шефа Теамим" в любое время года дает очень демократичные цены на мясо и птицу, которые можно купить здесь не только свежеморожеными, как в других супермаркетах, но и свежими, как в дорогой мясной лавке. Правда, намного дешевле. Как так получается? Хорошие связи с местными заводчиками скота, прямые поставки, минимальные наценки, а, главное, искреннее желание быть лучшими на рынке – дает "Шефа Теамим" огромное преимущество перед конкурентами. А уж к празднику, еще и со скидками:

Антрекот – 79.90шек/ 1кг

Колбаски для мангала – например, чорисос и петручаны - 48.90 шек/уп. (700 гр)

Гамбургеры 24.90 шек/ уп. (400 гр)

Кебабы 34.90 шек/ 1 уп. (по 600 гр)

Колбаски с бараниной 34.90 шек/уп. (700 гр)

Кебабоны 24.90 шек/ уп. (400 гр)



Шефа Теамим – не просто магазин, а полноценная сеть и все магазины сети, помимо внушительного ассортимента мяса, рыбы и овощей, предоставляют покупателю большой выбор элитных европейских и израильских сыров, например, любимой многими компании גד, опять же, по ценам ниже рыночных. Выдержанный чеддер, пармезан, крем-чиз, сыры из козьего молока, сыры с благородной плесенью, изысканные сорта с добавлением специй, орехов, оливок и даже лосося – в "Шефа Теамим" вы непременно найдете что-то интересное и доступное по цене.

Все пять магазинов сети расположены в центре, в пешей доступности для большинства жителей города, будь это Ашкелон или Тель Авив. Кстати в Тель Авивском филиале вы можете заказать доставку продуктов через Wolt по всему городу. Все, кому не достает выбора в обычном местном супермаркете, все, кто хочет покупать вкусные, свежие и качественные продукты недорого, все, кто ценит радушие и приятный сервис приходят в "Шефа Теамим". И вы тоже приходите!

г. Петах Тиква, Бар Кохва 50 (открыто в Шаббат)

г. Петах Тиква, Барон Ирш 11 (открыто в Шаббат)

г. Ришон-ле-Цион, Ротшильд 78

г. Ашкелон, Ха Керем 25 (открыто в Шаббат)

г. Тель-Авив, Кинг Джордж 60 (открыто в Шаббат)

Наша страница в Фейсбуке: https://www.facebook.com/bazarshefateamim

Телефон\Whatsapp для заказа: 0522236320

*Цены в филиале г. Тель Авив могут отличаться от заявленных.