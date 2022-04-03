Впервые в Израиле: "Водный мир" – подводное царство с развлечениями для всей семьи

В каньоне "Арена" открылся новый уникальный комплекс развлечений для всей семьи "Водный мир", посвященный удивительному миру под водой.

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На площади 2000 квадратных метров разместились информационные и обучающие павильоны с разнообразными захватывающими занятиями и представлениями для маленьких и взрослых.

Итак, опускаемся на глубину!

Атлантис – увлекательное представление с актером-ведущим внутри проекции на 360 градусов.

Ури Исраэли - исследователь подводных существ. Он расстроен. Уже очень давно он не видел своего друга - дельфина Атлантиса. Куда исчез дельфин? Что выгнало его с кораллового рифа? Ури отправляется в удивительное путешествие и изучает морские глубины, знакомится с морскими существами, рыбами и коралловыми рифами и вместе с другими детьми учится охранять морскую среду.

Продолжительность шоу - около 45 минут.

Мастер-класс по игре на барабанах "В ритме моря" с ансамблем Маюмана. Мастер-класс для всей семьи. Вперед. Войди в ритм.

Пение китов - чудесный аудио-визуальный мир. Коммуникация под водой имеет ограничения. Запах и свет не распространяются в воде с той же скоростью, что и в воздухе. Но звук движется в 4 раза быстрее, поэтому подводные животные часто используют звук для общения. Будь то ухаживание, предупреждение или маркировка территории. Мы вместе послушаем чудесное пение самых крупных млекопитающих.

На глубине - волшебный ультрафиолетовый мир. Глубоко под водой почти совсем нет света, поэтому морские существа, живущие в глубинах океана, развили способность светиться. В глубине - уникальный павильон, в котором царствует ультрафиолет. Это реальная возможность заглянуть туда, куда не попадают солнечные лучи.

Свободное погружение – для этого незабываемого приключения не понадобится кислородный баллон. Технология виртуальной реальности VR имитирует идеальный дайвинг.

Infinity Room – комната бесконечности, путешествие в зазеркалье, захватывающий мир движения и отражений.

Также в комплексе - информация о научных исследованиях и факты о жизни под водой, игровые стенды Xbox, зрительные иллюзии и фото-уголки, кружки поделок из переработанных материалов и многое другое.

Развлекательный комплекс "Водный мир" создан по инициативе руководства каньона "Арена" и компании "Адран", специализирующихся на организации уникальных проектов в сфере культуры и выставок Ван Гог, Дали, LEGO, Эпоха динозавров и т.д.

Часы работы:

Будни и суббота: 10.00-17.00

Пятница: 10.00-14.30

В комплексе "Арена" - просторная парковка, первый час - бесплатно

Адрес: Каньон "Арена", а-Шунит 2, Герцлия

По материалам PR-агентства Sofia Nimelstein PR & Consulting