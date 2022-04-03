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NEWSru.co.il :: Досуг3 апреля 2022 г., 11:27

Группа "Кватро" в Израиле

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С 7 по 10 апреля в Израиле пройдут юбилейные концерты группы "Кватро". В Израиле группа "КВАТРО" представит юбилейную программу – лучшие песни, полюбившиеся слушателям за пятнадцать лет творчества.

– Приобрести билеты на концерт группы "Кватро"

Со сцены прозвучат самые яркие хиты, которые прочно вошли в золотой репертуар группы: "Аидише маме", "Всё, что было", "Клён зелёный", "Первый тайм", "Синяя вечность" , "Любовь похожая на сон", "От зари до зари", "Скажите девушки подружке вашей", "Ты на свете есть", "Выйду ночью в поле с конем", "Не жалею, не зову, не плачу", "Памяти Caruso" и многие другие.

Уникальные обработки и нестандартное прочтение многих привычных песен понравятся слушателям с самым искушенным вкусом.

Феномен группы "КВАТРО" заключается в редком умении музыкантов вдохнуть новую жизнь в знакомые всем произведения, придать им свежее звучание и неповторимый колорит. За этот драгоценный талант, высочайший профессионализм и вокальное мастерство, блестящих выпускников академии хорового искусства имени А. В. Свешникова, полюбили во всем мире и зрители, и коллеги.

Артисты работали с лучшими симфоническими оркестрами мира, выступали на крупнейших мировых концертных площадках с такими признанными мастерами, как Пласидо Доминго, Майкл Болтон, Дмитрий Хворостовский и многие другие.


 По материалам PR-агентства  

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