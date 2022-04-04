Wipark – парк батутов во время пасхальной недели в Тель-Авиве. Неделя прыгучего счастья с 16 по 23 апреля

После пасхального Седера наступит балаган. Прыгучий балаган в Wipark – в Тель-Авиве с 16 по 23 апреля в Павильоне 2 выставочного комплекса Ehpo - Ганей-Тааруха. WiPark - это весело и оживленно, это подходит всем возрастам с 2 до 102, это экстремально и безопасно, это гигантские надувные горки и еще 2000 квадратных метров огромных сооружений всех типов и для всех возрастов. Это развлечение для всей семьи – спорт, гимнастика, комфорт, вкусная еда, совместное времяпровождение.

– Приобрести билеты в Wipark

Полюбившейся всем батутный парк развлечений WiPark вновь откроется в дни пасхальных каникул в Павильоне 2 выставочного комплекса Ehpo - Ганей-Тааруха в Телль-Авиве и будет действовать с 16 по 23 апреля – неделя счастья в крытом кондиционированном помещении для тех, кто любит прыгать и летать. WiPark - это спорт и развлечения под одной крышей; место, где дарятся незабываемые эмоции от ощущения полета и преодоления гравитации. WiPark - это два часа непрерывного телесного счастья: прыгайте в свое удовольствие! WiPark - это экстрим по современному: веселый, прыгучий, оборудованный по самому последнему слову науки и техники! Место, где можно подскакивать до потолка и дурачиться хоть целый день без перерыва.

Сегодня качелями, каруселями и горками никого не удивишь – их можно найти на любой детской площадке. Но все большую популярность приобретают парки аттракционов, в которые вложена масса выдумки. Тугие батуты (Wipeout) и огромные надувные аттракционы парка развлечений WiPark словно специально созданы для того, чтобы сделать незабываемыми, полными ощущений каникулы на Песах.

Комплекс WIPARK Israel - современный батутный парк в закрытом кондиционированном помещении, с огромными батутами и надувными сооружениями (Wipeout), полный веселья и экстрима, включает в себя гигантские надувные сооружения - каждый длиной не менее 4 метров и высотой 8-11 метров, в сопровождении представлений и музыки.

Батут годится для отдыха, развлечения и проведения досуга, отработки акробатических элементов сноубордистами, горнолыжниками, вейкбордистами, трейсерами и гимнастами, используется в цирковых акробатических номерах и в качестве спортивного снаряда на соревнованиях, в том числе на Олимпийский играх. Батут применяется для тренировки космонавтов перед полетами в космос. Хотите быть как космонавт? Приходите в WiPark! А еще при помощи прыжков на батуте можно похудеть! Специалисты утверждают, что за час прыжков на батуте сжигается от 600 до 1000 ккал в зависимости от вида и интенсивности тренировки. 10 минут интенсивного занятия на батуте по затрате калорий эквивалентны 30 минутам бега!

Кроме того, на территории WiPark будет работать джимбури, живой уголок и выступления фокусника для малышей 2-4 лет. Два часа непрерывного счастья "Наду-уули!" Только не людей, а горки и батуты!

WiPark - прыгайте в свое удовольствие! Тель Авив, 16-23 апреля, Павильон 2 выставочного комплекса Ehpo - Ганей-Тааруха

По материалам PR-агентства