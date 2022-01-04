Продолжается скандал с песней Омера Адама "Какдила": актриса Юлия Плоткин призвала бойкотировать певца

В канун Нового года израильский певец Омер Адам выпустил песню под названием "Какдила", герой которой жалуется на свою русскоязычную подругу, которая наотрез отказывается учить иврит и только выражает недовольство израильской действительностью.

Сразу после выхода песни разгорелся скандал, который начался с резкой критики в адрес Омера Адама со стороны лидера "Аводы" Мейрав Михаэли. Министр транспорта обвинила певца в оскорблении русскоязычных женщин и в разжигании стереотипов.

Михаэли поддержали многие представители общины. В частности, израильская актриса Юлия Плоткин, приехавшая в страну в раннем детстве, заявила, что певец смеется над "русскими" девушками, и сказала, что намерена бойкотировать Адама.

Сам певец в ответ на критику заявил, что это шуточная песня, в которой он не собирался никого оскорблять. Адам подчеркнул, что его семья "кавказского происхождения" и что он сам относится к этой общине.

Мнения в самой русскоязычной общине разделились. Пользователи социальных сетей как стыдят Омера Адама, так и пишут, что этот скандал высосан из пальца. Многие также отмечают, что песня "Какдила" с точки зрения мелодии является подражанием хитам Верки Сердючки. Правда, одни видят в этом оммаж украинской поп-звезде, а другие - плагиат.