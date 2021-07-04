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NEWSru.co.il :: Досуг4 июля 2021 г., 20:00

"Заповедник 177": Прямая линия с Гарантом. Картинки с отдыха. ЕС не хочет саммита с Путиным. Мультсатира

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
"Заповедник 177": Прямая линия с Гарантом. Картинки с отдыха. ЕС не хочет саммита с Путиным. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил новую, 177-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:
1. Наше видение очередной прямой линии с президентом России.
2. Сюжет по последним мировым политическим новостям.
3. Песня о том, как страны ЕС не захотели водиться с Путиным.

Инфоповоды:
– 25 июня в Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников "Алые паруса".
– 30 июня прошла прямая линия президента РФ Путина.
– ЕС объявил о новых экономических санкциях против Беларуси. Под них попали экспорт калийных удобрений и нефтепродуктов.
– По сообщениям СМИ, Украина отозвала свою подпись под заявлением Совета ООН по правам человека о защите уйгуров после угрозы Китая остановить поставку вакцины от коронавируса.
– Президент Турции Эрдоган объявил о начале строительства канала-дублера Босфора.
– Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет заявил об очень далекой перспективе вступления Украины в НАТО.
– Секретные документы Минобороны Британии с планами маршрута эсминца "Дефендер" были найдены на автобусной остановке в графстве Кент.
– Германия и Франция предложили ЕС подумать над организацией саммита с Путиным. Нидерланды, Польша и страны Прибалтики отвергли эту идею.
– В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции жестко задерживают посетительницу МФЦ без маски.


Все выпуски "Заповедника" (DW)

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