В результате взрыва автомобиля на шоссе 65 погиб мужчина, его жена ранена

В пятницу, 12 июня, в результате взрыва автомобиля на шоссе 65 в районе населенного пункта Мушейрифа погиб 51-летний мужчина.

Его жена, сидевшая рядом с ним в машине, получила легкие ранения. По результатам предварительного расследования, речь идет о покушении на криминальной почве.

Три месяца назад в Мушейрифе был застрелен сын этой супружеской пары, Ахмад. Четыре дня назад в том же населенном пункте был убит Васим Джабарин из Умм эль-Фахма. Полиция выясняет наличие связи между этими происшествиями.