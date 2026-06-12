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Израиль

В результате взрыва автомобиля на шоссе 65 погиб мужчина, его жена ранена

Криминал в арабском секторе
время публикации: 12 июня 2026 г., 18:26 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 18:26
На месте происшествия
Пресс-служба МАДА

В пятницу, 12 июня, в результате взрыва автомобиля на шоссе 65 в районе населенного пункта Мушейрифа погиб 51-летний мужчина.

Его жена, сидевшая рядом с ним в машине, получила легкие ранения. По результатам предварительного расследования, речь идет о покушении на криминальной почве.

Три месяца назад в Мушейрифе был застрелен сын этой супружеской пары, Ахмад. Четыре дня назад в том же населенном пункте был убит Васим Джабарин из Умм эль-Фахма. Полиция выясняет наличие связи между этими происшествиями.

Израиль
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