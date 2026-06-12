ЦАХАЛ: ликвидированы более 10 командиров "Хизбаллы"

ЦАХАЛ опубликовал информацию о том, что за последнее время были ликвидированы более 10 командиров "Хизбаллы", которые руководили боевыми действиями, направленными против сил ЦАХАЛа.

В числе ликвидированных командиров – глава подразделения "Наср", террорист Хадж Салама. Менее чем через два месяца после его уничтожения ЦАХАЛ ликвидировал одного за другим двух его преемников: Махди Бази и Ашрафа Салума.

Кроме того, менее чем за 12 часов ЦАХАЛ ликвидировал командира района "Шакиф" Насера Шакира и его преемника Ахмада Саблини.

ЦАХАЛ подтверждает, что за последнее время были ликвидированы командиры "Хизбаллы", чьи подразделения действовали в следующих районах:

Бинт-Джбейль – Али Аббас;

Тир – Камиль Юнес;

Хаджир – Фуад Муса;

Джабшит – Хусейн Салами;

Аль-Хиям – Али Хаик;

Кана – Муслим Харб.