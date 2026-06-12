Умер британский художник Дэвид Хокни

Британский художник Дэвид Хокни, один из самых известных и влиятельных художников второй половины XX века, скончался в возрасте 88 лет. Хокни умер 11 июня, менее чем за месяц до своего 89-летия.

Хокни получил мировую известность в 1960-е годы как один из ключевых представителей британского поп-арта. Его визитной карточкой стали яркие изображения бассейнов и калифорнийских пейзажей, в том числе знаменитые работы "Большой всплеск" и "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)", ставшие символами искусства второй половины XX века.

Родившийся в 1937 году в Брэдфорде на севере Англии, Хокни учился в Королевском колледже искусств в Лондоне и быстро стал одной из центральных фигур художественной сцены "свингующего Лондона". В середине 1960-х он переехал в Лос-Анджелес, где создал многие из своих самых известных произведений.

На протяжении более чем шести десятилетий Хокни постоянно экспериментировал с формой и технологиями. Помимо живописи он работал с фотографией, создавал фотоколлажи, занимался сценографией для оперы, а в последние годы активно использовал цифровые технологии, включая iPhone, iPad и трехмерное изображение.

Художник также вошел в историю как один из первых крупных британских авторов, открыто говоривших о своей гомосексуальности в искусстве в то время, когда эта тема оставалась табуированной.

В 2018 году картина "Портрет художника (Бассейн с двумя фигурами)" была продана на аукционе более чем за 90 миллионов долларов, установив рекорд стоимости произведения живущего художника на тот момент.

Даже в последние годы жизни Хокни продолжал активно работать. Его масштабная ретроспектива David Hockney 25, прошедшая в 2025 году в Фонде Louis Vuitton в Париже, стала одной из самых посещаемых художественных выставок года.