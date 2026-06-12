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Израиль

Уничтожены пять пусковых установок "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 июня 2026 г., 16:11 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 16:39
Уничтожены пять пусковых установок "Хизбаллы" на юге Ливана
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 91-й дивизии ЦАХАЛа продолжают действовать против террористической организации "Хизбалла" для устранения угроз гражданам Израиля.

Ударами ВВС под руководством 7338-й артиллерийской бригады были уничтожены пять пусковых установок (одна из них была мобильной), из которых "Хизбалла" вела ракетные обстрелы ЦАХАЛа на юге Ливана, а также ликвидированы террористы, действовавшие в непосредственной близости от сил ЦАХАЛа.

Израиль
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