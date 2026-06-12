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Израиль

В секторе Газы уничтожены три склада оружия ХАМАСа

Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 июня 2026 г., 15:55 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 16:34
В секторе Газы уничтожены три склада оружия ХАМАСа
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на пятницу, 12 июня, в центральной части сектора Газы силы ЦАХАЛа уничтожили три склада оружия террористической организации ХАМАС. На этих складах хранились пусковые установки, минометные снаряды, РПГ, взрывные устройства, стрелковое оружие и другое боевое снаряжение.

Данное вооружение предназначалось для нанесения ударов по силам ЦАХАЛа, действующим в районе "желтой линии", а также для терактов на территории Израиля.

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