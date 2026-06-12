В секторе Газы уничтожены три склада оружия ХАМАСа

В ночь на пятницу, 12 июня, в центральной части сектора Газы силы ЦАХАЛа уничтожили три склада оружия террористической организации ХАМАС. На этих складах хранились пусковые установки, минометные снаряды, РПГ, взрывные устройства, стрелковое оружие и другое боевое снаряжение.

Данное вооружение предназначалось для нанесения ударов по силам ЦАХАЛа, действующим в районе "желтой линии", а также для терактов на территории Израиля.