Глобальный сбой в соцсетях Meta

Пользователи по всему миру сообщают о том, что социальные сети Meta, Facebook, Instagram, Messenger и платформа Threads перестали работать.

Пользователей массово и автоматически "выкидывает" из аккаунтов. У тех, кто остался внутри, пустые белые или серые экраны, а лента отказывается обновляться, выдавая ошибку подключения или "unexpected error".

Downdetector зарегистрировал сотни тысяч жалоб со всего мира — от США и Европы до Азии и Израиля. Компания Meta пока не дала никакого объяснения происходящему.