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12 июня 2026
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последняя новость: 18:10
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Мир

Глобальный сбой в соцсетях Meta

Интернет
время публикации: 12 июня 2026 г., 17:03 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 17:12
AP Photo/Jeff Chiu

Пользователи по всему миру сообщают о том, что социальные сети Meta, Facebook, Instagram, Messenger и платформа Threads перестали работать.

Пользователей массово и автоматически "выкидывает" из аккаунтов. У тех, кто остался внутри, пустые белые или серые экраны, а лента отказывается обновляться, выдавая ошибку подключения или "unexpected error".

Downdetector зарегистрировал сотни тысяч жалоб со всего мира — от США и Европы до Азии и Израиля. Компания Meta пока не дала никакого объяснения происходящему.

Мир
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