В книге "Моё тело" модель Эмили Ратажковски пишет о насилии со стороны певца Робина Тика

30-летняя топ-модель Эмили Ратажковски в своей новой книге "Моё тело" утверждает, что подверглась сексуальному насилию со стороны популярного американского певца Робина Тика во время съемок клипа "Blurred Lines" в 2013 году. Об этом пишут многие СМИ, но первая публикация появилась в британской Sunday Times.

По словам Ратажковски, съемки проходили нормально, но постепенно Тик становился неконтролируемым. Она считает, что певец во время съемок клипа употреблял алкоголь. В какой-то момент кто-то обнял ее сзади и схватил за обнаженную грудь, вспоминает модель. Она обернулась и увидела Робина. Происходящее заметила и режиссер Дайан Мартел, которая тут же прервала съемки. Times пишет, что Мартел подтверждает слова Ратажковски.

Сам Робин Тик после выхода клипа, который многие называли сексистским, в интервью GQ говорил об "удовольствии унижать женщин". Но позже он отрекся от своих слов и настаивал на том, что все обвинения в его адрес нелепы.

За восемь лет после выхода клипа "Blurred Lines" только на официальной странице в YouTube его просмотрели более 762 миллионов раз.

- Модель и актриса Эмили Ратажковски. Фотогалерея

Эмили Ратажковски (Ратайковски, Ратаковски), называющая себя "польской израильтянкой" (хотя она не является уроженкой или гражданкой Израиля), выросла в еврейской семье. Ее родители – американцы, потомки евреев, эмигрировавших из Польши и Германии. Им было 45 и 39 лет, когда у них родилась дочь, причем они не состояли в браке. Родители Эмили познакомились на работе – в Еврейской академии Сан-Диего отец преподавал живопись, а мать – английский язык. Папа, у которого есть также ирландские корни, был воспитан как католик, мама – как еврейка. Их дочь родилась в лондонском районе Вестминстер.

Еще в начальных классах Эмили участвовала в театральных постановках. А в возрасте 14 лет заключила свой первый контракт с модельным агентством. Примерно тогда же ей достались несколько эпизодических ролей в кино. И она решила стать знаменитой актрисой. В детстве и юности, вспоминала Эмили в одном из интервью, она часто бывала с матерью на нудистских пляжах, и с тех пор не стесняется сниматься обнаженной.

Славу Ратажковски принесли откровенные снимки на обложках модных журналов и участие в эротическом видеоклипе "Blurred Lines" Робина Тика в 2013 году. После этого клипа, о съемках в котором Эмили теперь сожалеет, она попала в "топы" всех мировых сексуальных рейтингов.

В интервью журналу GQ Эмили рассказывала, что не получила роль Маши в новой постановке чеховской "Чайки", так как ее сочли "слишком симпатичной". Не досталась ей и роль Мерри в экранизации романа Филипа Рота "Американская пастораль" – приговор: "Недостаточно странная" (роль получила Дакота Фэннинг). Но Ратажковски продолжает мечтать о "настоящих ролях", которые позволят вырваться ей за пределы образа "секс-символа социальных сетей" (она входит в ТОП-10 самых популярных моделей в соцсетях). За последние годы Эмили сыграла несколько заметных ролей в кино и снялась в паре сериалов. Но в основном ее знают благодаря активности в соцсетях, на "красных дорожках" и на подиуме.

В феврале 2018 года Эмили вышла замуж за Себастьяна Бир-Маккларда – сына писательницы, издателя и режиссера Лизы Бир и художника Майкла Маккларда. Он гораздо менее известен, чем его жена, хотя и сделал довольно успешную карьеру актера и кинопродюсера (у него собственная продюсерская компания Elara Pictures). В одном из интервью Ратажковски говорила, что Бир-Макклард сначала стал ее другом, затем пару лет ее "проверял", и лишь потом решился сделать предложение.