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NEWSru.co.il :: Досуг5 апреля 2022 г., 14:40

Алла Рид возвращается в Израиль

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Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

18 мая певица Алла Рид посетит нашу страну с юбилейной гастрольной программой "Я скучаю по тебе, Израиль" в сопровождении группы LIVE BAND.

Солистка театра "Градский холл", финалист шоу "Голос", лауреат джазового фестиваля в Монтрё - Алла Рид выступает на концертных площадках любого масштаба с разными программами от джаза до рока, но особое место в ее творчестве и сердце отводится исполнению еврейской музыки.

Алла Рид исполняет песни на иврите и идиш с раннего детства, является участником международных конкурсов и фестивалей джазовой и еврейской музыки в Израиле, Америке, Канаде.

Юбилейная программа – это неповторимая и уникальная атмосфера настоящего театра песни. Вас ждет роскошное контральто певицы, стилистика образов разных эпох и любимая музыка в самобытном звучании - еврейская музыка на идише, популярные восточные композиции на иврите, фьюжн-аранжировки мировых джазовых хитов, русских романсов, французского шансона, авторских песен и мировых хитов рок-н-ролла.

Огромную популярность и любовь зрителей за рубежом певица обрела после исполнения в телепроекте "Три аккорда" известных еврейских песен "Хава нагила" и "Тум-балалайка" в авторском прочтении, - теперь без них не обходится ни один концерт Аллы.

Изюминками программы станут авторские песни об Израиле, созданные в сотрудничестве с Владимиром Шкляром, директором Департамента Министерства туризма Израиля. Он стал автором стихов новой красивой баллады о любви к нашей стране "Я скучаю по тебе, Израиль" и композитора Александра Журбина уже полюбившейся зрителю песне-гимну "4 моря и Иерусалим".


Приходите насладиться глубоким виртуозным вокалом, тонкой театральной игрой, неподдельными эмоциями и неожиданными амплуа Аллы Рид.

Юбилейные гастроли пройдут в городах Израиля с 18 по 23 мая:

18 мая 2022, среда - Нетания;
19 мая 2022, четверг - Каримэль;
20 мая 2022, пятница - Беэр Шева;
21 мая 2022, суббота - Ришон ле-Цион;
22 мая 2022, воскресенье - Хайфа;
23 мая, понедельник - Ашдод.

Заказ билетов на сайте  Cruise Internationalи по телефону 03-6960990.

Организаторами концертов Аллы Рид в Израиле являются Марат Лис и компания Cruise International.

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