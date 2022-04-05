Семейный отдых в Песах: интересно, разнообразно и… экономно

Публикуется на правах рекламы. Текст предоставлен рекламодателем

Вы думаете, что Израиль маленькая страна? Только если вы плохо ее знаете. Израиль – страна четырёх морей, суровых пустынь, зелёных холмов и живописных гор. Древних развалин и современных небоскребов. У нас есть 7 климатических зон и самое низкое место планеты. А весной израильская природа особенно прекрасна. Все вокруг цветет, нет пока изнуряющей жары, воздух еще свеж и напоен ароматами свежей зелени и моря.

Отпуска и каникулы на праздник Песах как нельзя лучше располагают к путешествиям по стране. А с абонементом "Матмон" Управления природы и парков Израиля можно не только хорошо провести время всей семьей, но и не потратить на это большие деньги.

Что такое "Матмон"?

Это абонемент на посещение заповедников и национальных парков Израиля. В переводе с иврита слово "матмон" означает "клад, сокровище". И действительно, он открывает доступ к самым интересным местам и достопримечательностям, так сказать, скрытым сокровищам страны.

Что дает абонемент:

- Бесплатный вход в 65 заповедников и национальных парков от севера до юга.

- Скидка 25% на ночевку в палатках в благоустроенных кемпингах.

- Множество экскурсий по особым ценам, фестивали и образовательные мероприятия только для обладателей абонемента.

Приобрести выгодный абонемент "Матмон" можно онлайн.

Существуют разные виды абонементов: на год и на два, для одиночек, пар, семей с детьми. Семейный абонемент могут приобрести не только родители, но также бабушки и дедушки, которые хотят путешествовать со своими внуками. Если в семье много детей, то достаточно купить абонемент 2+3, а остальные дети – бесплатно. Есть скидки для студентов и пенсионеров, солдат и членов рабочих комитетов… Льготами можно пользоваться сразу же после приобретения абонемента с помощью кода подтверждения, а клубная карта приходит примерно через месяц.

Экономия проста и очевидна: если семья из четырех человек посетит хотя бы 4-5 из предлагаемых объектов, абонемент, который стоит для них 396 шекелей, уже окупится. А сделать это легко за одни только весенние каникулы! Ведь в эти дни Управление природы и парков Израиля предлагает множество интереснейших мероприятий. Вот только несколько примеров:

СЕВЕР

Мероприятие "Дыхание культуры" в национальном парке "Бейт-Шеан"*

Национальный парк и "Мифаль а-Пайс" приглашают вас заново пережить исторические события, происходившие в городе Бейт-Шеан на протяжении тысячелетий.

Что вас ждет:

- Аутентичная атмосфера Древнего Рима

- Яркое шоу с цирковыми номерами, артистами и живыми скульптурами

- Познавательные экскурсии и прогулки на свежем воздухе

Где: Национальный парк "Бейт-Шеан".

Когда: 17.04–20.04 / 11:00–15:00.

Цена: входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Для владельцев абонемента "Матмон" - полностьюбесплатно.

Вы узнаете, почему Крокодилий ручей получил свое название, прогуляетесь по его берегам, увидите старинную водяную мельницу, римскую плотину, акведуки и множество водоплавающих птиц.

Что вас ждет:

- Полуторачасовая экскурсия с гидом, в том числе и на русском языке

- Рассказ о последнем пристанище нильских крокодилов

- Знакомство с животным миромКабарских болот



Где: заповедник Нахальтаниним.

Когда:экскурсии на русском языке по пятницам в 11:00 и 13:00, кроме 22.04,

на иврите - каждую субботу в апреле в 10:00, 12:00 и 14:00,

16.04–22.04 / каждый час с 10:00 до 16:00,

21.04 и 22.04 в в 10:00, 11:00, 12:00 и 14:00.

Экскурсии являются частью образовательного проекта Министерства туризма, цель которого – помощь израильским гидам.

Цена: входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Для владельцев абонемента "Матмон" - полностью бесплатно.

*Обязательно иметь с собой воду, головной убор и закрытую обувь.

Квест "Рыцари без перерыва" - празднуем Песах в "Кохав а-Ярден"

Увлекательное путешествие по крепости Бельвуар с прекрасным видом, который открывается с самой высокой точки плато Иссахар над Иорданской долиной и Долиной источников.

Что вас ждет:

- Познавательный квест о быте рыцарей-крестоносцев

- Знакомство с историей крепости и легендарная "Звезда духов"

- Открытая мастерская по изготовлению рыцарскихмечей и щитов

Экскурсии являются частью образовательного проекта Министерства туризма, цель которого – помощь израильским гидам.

Цена:входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Для владельцев абонемента "Матмон" - полностьюбесплатно.

*Обязательно иметь с собой воду, удобную одежду и закрытую обувь.

Вы еще не приобрели "Матмон", выгодный абонемент, предоставляющий массу скидок и бесплатных посещений?Для покупки ЖМИТЕ СЮДА.https://bit.ly/3wQIiGr

ЦЕНТР

Наследие культуры в национальном парке "МигдальЦедек"*

Этот парк хорош вариативностью маршрутов, каждый может выбрать участок себе по силам, не в ущерб собственному комфорту.

Что вас ждет:

- Выступления актеров, музыкантов и танцоров - каждый день в них участвутразные артисты, так что шоу будет ярким и разнообразным, с 11:00 до 14:00

- Легкая 30-минутная прогулка к крепости и смотровой площадке, начало каждый час с 10:00 до 14:00

- Часовая обзорная прогулка к "Холму гробниц", выход в 10:00, 11:30 и 13:00

- Двухчасовой маршрут "Влюбленные" по "Каменной тропе" с эко-форматом: история добычи известняка в Израиле, а также рассказ о том, как заброшенные карьеры из куч мусора превратились в заповедный уголок. Экскурсия стартует в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00

Где: Национальный парк "МигдальЦедек".

Когда: 17.04-20.04 / время начала разных туров указано выше.

Цена:входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Для владельцев абонемента "Матмон" - полностьюбесплатно.

Обучение древним ремеслам: серия мастер-классов внутри пещер национального парка "Бейт Гуврин"*

Отличная возможность познакомиться с кузнечным делом, стеклодувным мастерством и узнать,как именно используют ткацкий станок.

Что вас ждет:

- Познавательные экскурсии с гидом к живописным пещерам, у каждой из которых есть своя история и уникальная функция

- Фрески и древние технологии сохранения пещер

- Возможность своими глазами увидеть производство масла прямо в пещере

Где: Национальный парк "Бейт Гуврин".

Когда: 17.04-20.04/ 10:00 – 15:00, начало каждый час, примерная продолжительность экскурсии – 20 минут.

Цена: входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Для владельцев абонемента "Матмон" - полностьюбесплатно.

ИЕРУСАЛИМ

Образовательный квест "Царство света" в Кумране

Театрализованное приключение для всей семьи, окутанное покровом загадочности. Кто на самом деле написал утерянные свитки? В чем заключалась темная тайна "людей света"? Кем был злой священник, преследующий священника справедливости? И разве "люди света" победили "людей тьмы"?

Экскурсии являются частью образовательного проекта Министерства туризма, цель которого – помощь израильским гидам.

Где: Национальный парк "Кумран"

Когда: 17.04-20.04 / в 10:00, 12:00 и 14:00.

Цена: входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Для владельцев абонемента "Матмон" - полностьюбесплатно.

Хотите принять участие в этом квесте бесплатно? Купите абонемент "Матмон" прямо сейчас.https://bit.ly/3wQIiGr

"Праздник во дворце царя" в Иродионе

Проведите Песах с семьей в настоящем царском замке!

Что вас ждет:

- Посещение замка и царских комнат

- Подъем по монументальному коридору и прогулка среди достопримечательностей царского дворца

- Возможность принять участие в гладиаторских боях

- Театрализованное шоу, начало в11:00, 12:30 и 14:00

- Творческие занятия и мастерские за символическую плату

- Индивидуальная прогулка с аудиогидом

Где: Национальный парк "Иродион".

Когда: 17.04-20.04/ 10:00-16:00,экскурсии начинаются каждый час .

Экскурсии являются частью образовательного проекта Министерства туризма, цель которого – помощь израильским гидам.

Цена: входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Для владельцев абонемента "Матмон" - полностьюбесплатно.

ЮГ

Прогулка по Тель Беэр-Шева

Театрализованное шоу для всей семьи, посвященное 3000-летнему поселению в пустыне. Приходите, чтобы услышать истории о бывшем мэре Беэр-Шеве Яакове Тернере, праотце Аврааме, персидских воинах и новозеландской кавалерии. "Тель Беэр-Шева" является важным историческим местом и одним из трех библейских объектов, включенных в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Курган возвышается над местом, где разворачивались события с участием праотцов Авраама, Исаака и Иакова.

Что вас ждет:

- Яркое познавательное шоу

- Совместное строительство алтаря

- Головоломки и загадки, например, поиск выхода из запутанного лабиринта, и многое другое

Где: Национальный парк "Тель Беэр-Шева".

Когда: 19.04-20.04 / в 10:00 и 12:00.

Цена: входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Для владельцев абонемента "Матмон" - полностьюбесплатно.

Этно-фестиваль в Мамшит*

Древний город оживает на сумасшедшем фестивале музыки и этнических танцев! В течение дня на традиционном набатейском рынке будут проходить десять музыкальных и танцевальных представлений.

На ярмарке будет представлено все богатство этнокультуры: кузнецы, песочная живопись, музыкальные инструменты, ковры, секонд-хенд, аутентичная еда и многое другое.

Что вас ждет:

- Обучающие семинары от организации "Магия пустыни": лекции о кофе и о лекарственных растениях, мастер-класс по созданию бедуинских украшений

- Лекция о жизни бедуинов в традиционном шатре

- Экскурсия по городу с гидом

- Ночной кемпинг под звездным небом



Где: Национальный парк "Мамшит".

Когда: 17.04-20.04 / Вход с 09:30 – 12:30, 12:30 – 15:30, 15:30 – 18:30, самое позднее время входа – 16:30.

Цена:входной билет по прейскуранту, участие в мероприятиях без дополнительной платы. Для владельцев абонемента "Матмон" - полностьюбесплатно.



*Данные мероприятия проводятся в сотрудничестве с "Мифаль а-Пайc" и туристической инициативой. Экскурсии являются частью образовательного проекта Министерства туризма, цель которого – помощь израильским гидам.

И это далеко не все, что предлагает Управление природы и парков Израиляв дни праздника Песах. Полный список мероприятий вы найдете на сайте управления, там же можно приобрести абонемент "Матмон", чтобы проводить выходные с пользой и не тратить при этом лишнего!