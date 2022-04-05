"Такой же дурак, как Гамлет". Новый спектакль иерусалимского театра "Микро"

Иерусалимский театр "Микро" представляет новую трагикомедию "Такой же дурак, как Гамлет" по мотивам произведений Рубена Гонсалеса Гальего "Белое на черном" и "Я сижу на берегу".

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Рубен Гальего, прикованный к инвалидному креслу на всю жизнь, прошел через ад советского детского дома для инвалидов и написал выдающуюся автобиографию, переведенную на множество языков.

Спектакль повествует о становлении личности и необыкновенного духа Гальего и переносит нас в мир, который одновременно призрачный и смешной, трагичный и нелепый, безнадежный и светлый. Психологический театр сочетается тут с кукольным, под звуки гимна СССР на сцену выходит Гамлет, и еще множество непостижимых вещей случаются в представлении об этом удивительном человеке, сумевшим сделать невозможное.

Режиссер-постановщик – Ирина Горелик

Переводчик и соавтор – Ефим Риненберг

В спектакле участвуют – Йосеф Альбалак, Гай Коэн, Габриэла Личман, Ефим Риненберг

<иврит, с титрами на русском языке)