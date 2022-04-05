7 апреля в иерусалимской галерее "Скицца" пройдет однодневная выставка "Болевой порог". Выставка откроется в новом здании, по адресу Кореш, 8 (в районе иерусалимского муниципалитета).

Официальное "новоселье" галереи запланировано на май, однако ее кураторы, Марина Шелест и Марина Генкина, решили представить выставку "Болевой порог" прямо сейчас – в дни, когда война в Украине и события в Израиле отзываются в нас постоянной болью.

"В помещении еще идет ремонт, но мы подумали, что откладывать выставку из-за этого не стоит, в конце концов, работы, написанные художниками за последний месяц, в этой атмосфере неуюта, перехода из одного состояние в другое, смотрятся более органично, чем в новом "с иголочки" зале", - считает Марина Шелест.

Изначально предполагалось, что в выставке будут участвовать не так много художников, однако число тех, кто готов высказаться на тему войны, росло с каждым днем, приносящим новости о блокаде Мариуполя, об убийствах мирного населения в Буче, о терактах в Израиле.

Частью экспозиции станут также тексты о войне, написанные Александром Альтшуллером, Натальей Куликовой и Леной Берсон.

Вход на выставку, как и всегда в "Скицце", будет бесплатным, но ее посетители смогут поучаствовать в благотворительном сборе денег, которые будут переведены в один из фондов помощи Украине.

Кроме того, выпущены открытки с новыми работами украинских и российских художников.

"Люди покупают картины, чтобы повесить их дома, но мало кто захочет каждый день смотреть на страшную, трагическую работу. Открытки же можно купить на память, а деньги от их продажи также будут переведены в Украину", - говорит Марина Шелест.

Выставка "Болевой порог" будет работать в четверг, 7 апреля, с 12:00 до 22:00.