РЕК соберет за семейным столом новых репатриантов

Скоро Песах – праздник, когда евреи всего мира отмечают выход из египетского рабства. Великий исход, ведущий к свободе, в этом году актуален, как никогда.

На этот раз Российский еврейский конгресс решил встретить Песах особым образом. РЕК – организация, объединяющая людей, стремящихся сделать мир лучше через благотворительность, посвящает пасхальный седер (торжественный ужин) "Исход-2022" солидарности. Седер пройдет при поддержке израильского культурно-интеллектуального клуба SNOB TLV.

SNOB TLV – молодой, но уже известный среди новой алии проект, развивающийся при поддержке фонда "Genesis" (Genesis Philanthropy Group). Вот уже два года группа новых репатриантов создает связи между вновь приехавшей русскоговорящей молодежью и Израилем, помогает в интеграции и поисках себя, устраивает культурные мероприятия и поддерживает самые разные инициативы – от иммерсивных спектаклей до литературных чтений, от пуримских карнавалов до презентаций книг.

В Израиль сейчас приехало и продолжает приезжать много как новых репатриантов, так и тех, кто, имея израильское гражданство, жил за пределами страны, но решил вернуться. Включаясь в жизнь Израиля во время главного праздника года, новые репатрианты и их семьи гораздо легче смогут адаптироваться, проще освоиться и влиться в обычную повседневную жизнь. Пасхальный седер "Исход-2022", организованный РЕК совместно со SNOB TLV, ждет всех, кто недавно приехал или вернулся в Израиль.

На вечере за празднично накрытыми столами в большом семейном кругу будет читаться пасхальная Агада, будет много разговоров как об Исходе, случившемся в ветхозаветные времена, так и о том, что происходит со многими из нас сейчас. Гостей ждут новые знакомства и встречи со старыми друзьями, много общения и особенно нужного всем сейчас душевного тепла.

Седер пройдет 15 апреля в тель-авивском ресторане "Италькия бе-Тахана (kosher style, dress code – свободный). Начало в 18:00. Регистрация и оплата участия: https://ishod22.j-life.ru. Телеграмм-канал участников: https://bit.ly/ishod22

Узнать подробности, забронировать участие и купить билет можно через WhatsApp +972544532944 или +79037475497.

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