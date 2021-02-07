"Заповедник 156": Дуэль в рамках закона. Суд над Навальным. Песня о протестах в России. Мультсатира

В воскресенье, 7 февраля, проект "Заповедник" представил новую, 156-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.

В новом выпуске:

1. Сюжет о том, как дракон Путин готовился к дуэли с Навальным.

2. Сказка о безумном суде над Навальным.

3. Путин с ОМОНом поют о причинах протеста.



Инфоповоды:

– В России снова прошли протесты и разгоны протестов, связанные с задержанием и осуждением Навального.

– В Москве состоялось заседание Мосгосуда, на котором рассматривалось дело Навального. Суд заменил Навальному условный срок реальным.

– В России прошли крупнейшие несогласованные митинги с требованием освободить Навального.

– Захарова заявила, что фильм Навального снимали немецкие кинематографисты на американские деньги, а иностранные дипломаты своим присутствием оказывали давление на суд.



Все выпуски "Заповедника" (DW)