"Заповедник 156": Дуэль в рамках закона. Суд над Навальным. Песня о протестах в России. Мультсатира
В воскресенье, 7 февраля, проект "Заповедник" представил новую, 156-ю, серию сатирического мультипликационного сериала, в которой подводятся итоги недели.
В новом выпуске:
1. Сюжет о том, как дракон Путин готовился к дуэли с Навальным.
2. Сказка о безумном суде над Навальным.
3. Путин с ОМОНом поют о причинах протеста.
Инфоповоды:
– В России снова прошли протесты и разгоны протестов, связанные с задержанием и осуждением Навального.
– В Москве состоялось заседание Мосгосуда, на котором рассматривалось дело Навального. Суд заменил Навальному условный срок реальным.
– В России прошли крупнейшие несогласованные митинги с требованием освободить Навального.
– Захарова заявила, что фильм Навального снимали немецкие кинематографисты на американские деньги, а иностранные дипломаты своим присутствием оказывали давление на суд.
Все выпуски "Заповедника" (DW)
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