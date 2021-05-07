"Во мне меня многое бесит". Дмитрий Быков в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи во второй раз стал журналист, поэт, писатель и преподаватель литературы Дмитрий Быков.

"Должен признать, что большинство добрых дел, которые я делал, я делал из трусости, без любви... И я очень раскаиваюсь во многих добрых делах", – говорит Быков.

В дружбе главным он считает, чтобы отношения были "не напряжными".

Пятилетняя девочка спросила: "Зачем нужна правда?" 53-летний писатель ответил: "А чтобы виднее была ложь". А потом добавил: "Это жестокая вещь – правда, лучше ее не знать".

Трехлетний мальчик спросил: "Почему ты сердиться?" (орфография сохранена) "Во мне меня многое бесит", – признается Дмитрий Быков.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Дмитрием Быковым

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.