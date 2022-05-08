Стелла Чен: "Я влюбилась в Израиль!"

Молодая американская скрипачка Стелла Чен училась в знаменитой Джульярдской школе в Нью-Йорке и получила там докторскую степень. В 2019 году она заняла первое место на конкурсе имени королевы Елизаветы. Два года назад она выиграла стипендию фонда Эйвери Фишера в Линкольн-центре в Нью-Йорке. С юных лет она выступала со многими оркестрами в США и по всему миру, в том числе, и в Израиле. Стелла Чен также первой получила премию Роберта Левина от Йельского университета и является самой молодой скрипачкой, удостоившейся награды на конкурсе Менухина. Выпускница консерватории Новой Англии, среди ее учителей – Ицхак Перлман и Мириам Фрид. Стелла играет на скрипке Страдивари, подаренной ей Музыкальным фондом "Ниппон".

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В четверг, 12 мая, Стелла Чен выступит с Израильским филармоническим оркестром в рамках фестиваля Wandering Music Stars. Продирижирует концертом известный дирижер и виолончелист, человека мира, гражданин Израиля, Дмитрий Яблонский.

В программе концерта: Людвиг ван Бетховен – увертюра "Леонора" №3, Алексей Шор – концерт для скрипки, Гектор Берлиоз – "Фантастическая симфония".

Грандиозный музыкальный фестиваль Wandering Music Stars проходит в Тель-Авиве 10 и 12 мая, в на сцене зала "Гейхал а-тарбут".

Организатор концертов – Европейский фонд поддержки культуры (EUFSC), который проводит международные музыкальные конкурсы и фестивали, ледовые и балетные шоу по всему миру. Композитор-резидент – Алексей Шор.

В концерте 10 мая примут участие приглашенный из Армении дирижер Сергей Смбатян, Израильский филармонический оркестр и пианист Денис Кожухин из Швейцарии. В программе: Увертюра к опере "Манон Леско" Джакомо Пуччини, концерт для фортепиано "С моей книжной полки" Алексея Шора и симфония №5 Петра Ильича Чайковского.

Накануне Фестиваля мы побеседовали со Стеллой Чен о том, как она стала музыкантом, о том, кто сыграл в этом самую важную роль и об ее отношении к Израилю.

Вовсе нет. Мои родители были слишком бедными в плане доходов, чтобы заниматься музыкой. С другой стороны, моя мама очень любила музыку. Просто, у нее не было возможности ей заниматься. Когда я решила изучать скрипку, родители, конечно, поддерживали меня. При этом, меня никогда не заставляли много заниматься.

Вы выросли в США?

Да, в городе Пало-Альто в Калифорнии. Там сложилась атмосфера, которая стимулирует человека учиться и добиваться успеха.

Когда вы впервые решили, что будете играть на скрипке?

Как-то раз в детстве мы с мамой пошли на концерт, и я была в восторге от скрипичного соло. Я спросила маму, можно ли начать учиться, и мы там же , на концерте, узнали номер телефона преподавателя. Он буквально вырастил меня в музыкальном смысле слова. Теперь он преподает в Джульярдской школе в Нью-Йорке. По поводу этой школы, хотелось бы понять, что превратило ее в такое престижное заведение.

Одна из причин – это местонахождение Джульярдской школы в Нью-Йорке, центра музыки и искусства США. И вторая важнейшая причина – это также замечательные преподаватели, как Ицхак Перельман. Он и мой первый преподаватель Ли Лед – это и есть те люди, благодаря которым я стала музыкантом.

Вы выступали по всему миру, в том числе, в Израиле в 2014 году. Что вам понравилось в нашей стране?

Я влюбилась в Израиль! Мы были на гастролях с оркестром и исполняли концерт Бетховена. Отношение публики было очень теплое, было здорово погулять в Тель-Авиве. Мы ездили и в Назарет, где мне тоже очень понравилось. У вас вкусная еда, богатая культура и приятные люди!

Я действительно играю на скрипке Страдивари, которая была сделана в 1700 году. К сожалению, сегодня ни один скрипач не в состоянии приобрести инструмент такого класса, и я не исключение. Благотворительная организация из Вашингтона любезно согласилась сдать эту скрипку напрокат, и я обожаю играть на этом уникальном инструменте ручной работы. Расскажите, пожалуйста, о вашем знаменитом учителе Ицхаке Перельмане.

Мое знакомство с ним изменило мою жизнь. В возрасте 14 лет меня приняли на его летний семинар. На экзамене он вел себя так просто и весело! Никакого апломба, несмотря на его высокий статус в мире музыки. Перельман – легендарная личность, но он ведет себя очень дружелюбно, с юмором. В перерывах между занятиями он даже обедал вместе с нами. Одно из умений, которое я почерпнула у него – это способность сыграть одно и то же произведение в разных стилях и с разными музыкальными интонациями. Владея этим, музыкант может превратить каждый концерт в нечто незабываемое для публики.

Извините за банальный вопрос, но у вас есть любимый композитор?

Хороший музыкант отвечает: самый любимый композитор – это тот, произведение которого он сейчас играет. Я тоже согласна с этим, но в моем сердце всегда теплится особая любовь к Шуберту. Ему удалось передать и радость и грусть одновременно. Я даже написала диссертацию на тему фантазий Шуберта.

В Израиле вы будете исполнять музыку Алексея Шора – человека, который занимался математикой и стал композитором. Что вы скажете о его произведениях?

У вас будет отдохнуть и попутешествовать?

У нас довольно плотное расписание, но я надеюсь повидаться с моими друзьями в Израиле – с Томером Гвирцманом и другими.

И наконец, расскажите, пожалуйста, как вы проводите свое свободное время? Его немного, но когда есть возможность, то я катаюсь на коньках или ем суши. Если нет возможности покататься, то я смотрю фигурное катание по телевизору (смеется).

Стелла, спасибо за интервью, увидимся в Израиле!

Со Стеллой Чен беседовала София Нимельштейн.

По материалам PR-агентства Sofia Nimelstein PR & Consulting