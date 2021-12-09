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NEWSru.co.il :: Досуг9 декабря 2021 г., 13:28

Искрометная комедия театра "а-Ханут" Moon Motel скоро в Тель-Авиве

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Искрометная комедия театра "а-Ханут" Moon Motel скоро в Тель-Авиве

17 декабря театр "а-Ханут" покажет в Тель-Авиве еще одну искрометную фантасмагорию под названием Moon Motel.

– Приобрести билеты на спектакль Moon Motel

Люди всегда смотрели на небо и гадали, одни ли они во вселенной. Мало кто верил, что кто-то наблюдает за нами сверху, а в это время за нами наблюдали сверху! Долгие годы нас с любопытством изучали рептилоиды с холодной кровью со звезды Драко. Очарованные вибрациями земной любви, они решили раздобыть вещество под названием "любовь". Для этого они проникли в Солнечную систему с коварным планом, и над человечеством нависла угроза.


По материалам PR-агентства

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