Арт. Вино. Музыка – зимняя выставка-фестиваль в Нетании

Зимняя выставка-фестиваль – всегда хорошая идея. Тем более, что сочетание искусства, музыки и вина в декабре-январе, в одном из лучших выставочных мест в Израиле, когда дуют ветра, идут дожди, а в перерывах светит солнце – именно то, что нужно для правильного творческого настроения.

Выставка "В рамках и за рамками. Арт. Вино. Музыка" называется так не только потому, что за рамками картин и представленных произведений искусства пройдут концерты, творческие вечера, ярмарка, дегустации и многое другое. Но и потому, что "за рамками" может быть вообще все. В рамке – произведение, а за ней – судьба и "широкоугольное зрение" художника.

У каждого художника есть видимая и невидимая часть творчества. То самое "В рамках и за рамками". Что попадает в условную рамку произведения, а что остается за ней? Выставка в Нетании – попытка взглянуть глазами художника на его работу чуть шире, захватив "периферию взгляда", то, что не вошло в произведение.

Каждый из 10-ти художников, представленных на выставке, расскажет, что у него остается за рамками творчества, за рамками того, что видит внимательный зрительский глаз.

В верхнем зале галереи будут выставлены работы авторов известных, создающих свои миры давно и в разных жанрах и материалах. Знаменитый художник и музыкант Андрей Макаревич представит свою графику; художник и писатель, известный своей работой с пожилыми людьми, Саша Галицкий – живопись; художник и кузнец Андрей Куманин – металл.

В нижнем зале можно увидеть произведения художников, приехавших в Израиль недавно, но уже участвующих в выставках, каталогах и других художественных проектах: Лена Белицкая ,Юлия Стоцкая, Катя Щукина, Иван Щукин, Соня Попов, Михаил Барановский, Сергей Хвостенко.

Участники выставки работают в разных жанрах: иллюстрация, графика, монументальная живопись, роспись по дереву и работа с металлом. И каждому есть что сказать о том, что остается невидимым для зрителя. Что это, зрители узнают на выставке.

На фестивале также будет звучать музыка. Концерты в разных жанрах прекрасных израильских музыкантов будут сопровождать фестиваль. Джаз, электронная музыка, дополняющие изобразительное искусство своей уникальной интонацией. И, разумеется, творческие вечера, в один из которых, под названием "Немного слов", Андрей Макаревич будет читать свои рассказы.

Все работы на выставке можно купить, что особенно актуально в преддверии Нового Года.

Выставка "В рамках и за рамками. Арт. Вино. Музыка" пройдет с 10 декабря 2021 года по 10 января 2022 в "Галерее на Скале" в Нетании, благодаря содействию и помощи депутата городского совета Нетании Бориса Цирульника.

Адрес галереи: а-Маапилим, 19, Нетания.

Публикуется в рамках информационного партнерства