Иерусалим:
8 - 12°
Тель-Авив:
15 - 18°
Эйлат:
15 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Досуг9 декабря 2021 г., 11:17

Арт. Вино. Музыка – зимняя выставка-фестиваль в Нетании

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Арт. Вино. Музыка – зимняя выставка-фестиваль в Нетании Арт. Вино. Музыка – зимняя выставка-фестиваль в Нетании

Зимняя выставка-фестиваль – всегда хорошая идея. Тем более, что сочетание искусства, музыки и вина в декабре-январе, в одном из лучших выставочных мест в Израиле, когда дуют ветра, идут дожди, а в перерывах светит солнце – именно то, что нужно для правильного творческого настроения.

Выставка "В рамках и за рамками. Арт. Вино. Музыка" называется так не только потому, что за рамками картин и представленных произведений искусства пройдут концерты, творческие вечера, ярмарка, дегустации и многое другое. Но и потому, что "за рамками" может быть вообще все. В рамке – произведение, а за ней – судьба и "широкоугольное зрение" художника.

У каждого художника есть видимая и невидимая часть творчества. То самое "В рамках и за рамками". Что попадает в условную рамку произведения, а что остается за ней? Выставка в Нетании – попытка взглянуть глазами художника на его работу чуть шире, захватив "периферию взгляда", то, что не вошло в произведение.


Каждый из 10-ти художников, представленных на выставке, расскажет, что у него остается за рамками творчества, за рамками того, что видит внимательный зрительский глаз.

В верхнем зале галереи будут выставлены работы авторов известных, создающих свои миры давно и в разных жанрах и материалах. Знаменитый художник и музыкант Андрей Макаревич представит свою графику; художник и писатель, известный своей работой с пожилыми людьми, Саша Галицкий – живопись; художник и кузнец Андрей Куманин – металл.

В нижнем зале можно увидеть произведения художников, приехавших в Израиль недавно, но уже участвующих в выставках, каталогах и других художественных проектах: Лена Белицкая ,Юлия Стоцкая, Катя Щукина, Иван Щукин, Соня Попов, Михаил Барановский, Сергей Хвостенко.

Участники выставки работают в разных жанрах: иллюстрация, графика, монументальная живопись, роспись по дереву и работа с металлом. И каждому есть что сказать о том, что остается невидимым для зрителя. Что это, зрители узнают на выставке.

На фестивале также будет звучать музыка. Концерты в разных жанрах прекрасных израильских музыкантов будут сопровождать фестиваль. Джаз, электронная музыка, дополняющие изобразительное искусство своей уникальной интонацией. И, разумеется, творческие вечера, в один из которых, под названием "Немного слов", Андрей Макаревич будет читать свои рассказы.


Поскольку без вина в Израиле никак, оно здесь вкусное, солнечное, разнообразное, с национальным характером, задающее настроение, мероприятия на выставке будут сопровождаться дегустациями.

Все работы на выставке можно купить, что особенно актуально в преддверии Нового Года.

Выставка "В рамках и за рамками. Арт. Вино. Музыка" пройдет с 10 декабря 2021 года по 10 января 2022 в "Галерее на Скале" в Нетании, благодаря содействию и помощи депутата городского совета Нетании Бориса Цирульника.

Адрес галереи: а-Маапилим, 19, Нетания.

Публикуется в рамках информационного партнерства

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
 

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:17 Арт. Вино. Музыка – зимняя выставка-фестиваль в Нетании
12:07 "Я не здамся без бою" - совсем скоро Израиль сможет услышать "Океан Ельзи"
06:30 "О пользе косоглазия". Видео-эссе гида и культуролога Михаила Короля
19:55 "Заповедник 195": Уровень бедности у плинтуса. Верните Ангелу Меркель! Политики в пижамах – мультсатира
15:00 Максим Аверин: "Счастье, что я смогу снова выйти на сцены городов Израиля и повидаться со своей публикой"
12:43 Опера, кофе и шоколад – в январе в Израиле
11:47 "Перехитрить дьявола" Акрам Хана - с 10 по 12 декабря в Тель-Авиве
09:03 Где отпраздновать Новый год? Три дня веселья и джаза на Мертвом море
10:19 К своему 30-летию магазин "Родина" дарит всем сумасшедшие скидки
12:34 Влади Блайберг: "Продолжение израильского гастрольного тура – огромное счастье для меня"
Загрузка...