Денис Кожухин: "Выступления в Израиле для меня большая подзарядка – человеческая, культурная и энергетическая!"

Известный пианист из Бельгии Денис Кожухин начал учиться игре на фортепиано еще в раннем детстве. В 2010 году Кожухин выиграл конкурс имени королевы Елизаветы в Брюсселе. После окончания учебы он совершенствовал свое мастерство в Высшей школе музыки королевы Софии в Мадриде у великого пианиста и педагога Дмитрия Башкирова, а затем в Фортепианной академии на озере Комо. Сегодня его наставником является маэстро Даниэль Баренбойм.

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Кожухин концертирует с самыми большими и выдающимися оркестрами мира, часто выступает с ансамблями и на фестивалях камерной музыки. В нашей стране он уже играл с Израильским филармоническим и другими оркестрами, а также несколько раз принимал участие в Международном фестивале камерной музыки в Иерусалиме под управлением Елены Башкировой.

Во вторник, 10 мая, Денис Кожухин выступит с Израильским филармоническим оркестром в рамках фестиваля Wandering Music Stars. Продирижирует концертом приглашенный из Армении дирижер Сергей Смбатян. В программе: Увертюра к опере "Манон Леско" Джакомо Пуччини, концерт для фортепиано "С моей книжной полки" Алексея Шора и симфония №5 Петра Ильича Чайковского.

Грандиозный музыкальный фестиваль Wandering Music Stars проходит в Тель-Авиве 10 и 12 мая, на сцене зала "Гейхал а-тарбут". Организатор концертов – Европейский фонд поддержки культуры (EUFSC), который проводит международные музыкальные конкурсы и фестивали, ледовые и балетные шоу по всему миру. Композитор-резидент – Алексей Шор.

В четверг, 12 мая, с Израильским филармоническим оркестром выступит американская скрипачка Стелла Чен. Продирижирует концертом известный дирижер и виолончелист, человека мира, гражданин Израиля, Дмитрий Яблонский.

В программе концерта: Людвиг ван Бетховен – увертюра "Леонора" №3, Алексей Шор – концерт для скрипки, Гектор Берлиоз – "Фантастическая симфония".

Накануне Фестиваля мы побеседовали с Денисом Кожухиным о начале его музыкальной карьеры, о родителях, о великом педагоге Дмитрии Башкирове, о любимых занятиях и о его мечте.

Денис, кем вы хотели стать в детстве?

Вы знаете, честно говоря, мне этот вопрос давно не задавали. Но, если спрашивать хотел ли я стать музыкантом, то меня, в общем-то, и не спрашивали, потому что мама была пианисткой, папа дирижёр-хоровик, музыка все время была вокруг меня, и я начал рано заниматься, и как-то мне с самого начала это очень нравилось. И знаете, честно, я никогда не думал стать космонавтом или полицейским, как другие дети (смеется). Я достаточно рано осознал, что музыка – мое призвание и занимает значительную часть моей жизни. Вместе с этим понятно, что это все происходило постепенно. К девяти-десяти годам я уже понял, что пути назад нет, и что дорожка в будущее - именно такая, и по ней надо будет идти.

А почему вы выбрали фортепиано, а не другой инструмент?

Знаете вы немножко опередили мой вопрос. Мой первый учитель был мой папа, он скрипач. И мне хочется спросить вас о вашем первом учителе. Я так понимаю, мама у вас была первым учителем, и все-таки давайте поговорим о ваших любимых учителях, они у вас были в большом количестве очень известные люди.

Моя мама была моей первой учительницей. Я тогда был очень маленький и не очень помню эти уроки. Я скорее помню, как мама приводила своих других учеников домой… Я мешал маме заниматься с другими детьми, меня, поэтому, шарфом привязывали к стулу, чтобы я не мешал. А папа даже начал шутить: "Денис привязан к музыке с детства…". Потом меня отдали в музыкальную школу. У меня была замечательная педагог, у которой в свое время занималась в детстве и моя мама. Мой брат тоже у нее учился. Ее зовут Наталья Николаевна Фиш. Гениальный детский педагог, которая дала миру много прекрасных пианистов. Она дала мне совершенно фантастическую базу. Благодаря этому в 15 лет я познакомился с Дмитрием Александровичем Башкировым. И это было знаменательное событие в моей профессиональной карьере и в жизни. Географически моя жизнь тоже изменилась. Я переехал в Испанию, в Мадрид, чтобы учиться у легендарного педагога Дмитрия Башкирова. Дмитрий Александрович до конца своей жизни оставался мои педагогам, наставником и очень близким другом. Я бы сказал, что он был своего рода моим "музыкальным" отцом.

К сожалению, мы его потеряли не так давно. Лично для меня это была огромная потеря, потому что годы, которые я провел под его крылом, были очень счастливые. Он был великим музыкантом и потрясающий педагогом, который умел привить всем своим студентам самое главное – искреннюю и не поддельную любовь к жизни и к искусству. Мне повезло в моей жизни. У меня было много мастер-классов с самыми замечательными профессорами. Я занимался со Станиславом Юденичем из Испании, Эмануилом Красовским из Израиля, Борисом Берманом из США и многими другими. Моим музыкальным наставником является Даниэль Баренбойм. Я познакомился с ним благодаря Елене Башкировой, дочери Дмитрия Александровича Башкирова. Мы познакомились с Баренбоймом на фестивале Елены Башкировой. С тех пор я несколько лет занимался у него регулярно частным образом, принимал участие в некоторых его проектах, выступал с оркестрами и играл сольные концерты. Баренбойм оказал на меня очень большое влияние. Если подытожить вопрос о педагогах, мне действительно повезло с учителями!

Я знаю, что вы много раз участвовали в фестивалях Елены Башкировой. С Баренбоймом вы познакомились на ее фестивале в Иерусалиме?

Я понимаю, что нынешнее выступление с ИФО для вас тоже не дебют?

До того, как на мир обрушился ковид-19, у меня было турне с Израильским Филармоническим оркестром. Это был потрясающий для меня опыт, большая честь. Я много лет мечтал выступить с ним. Я всегда восхищался ИФО и хотел поработать с такими блестящими музыкантами на одной сцене. Я очень рад, что наконец снова увидимся и сможем поработать вместе.

Скажите, когда у вас появляется свободное время, если оно у вас вообще есть, чем вы любите заниматься еще кроме музыки? У вас есть хобби?

Я люблю готовить! И люблю вкусно поесть (Смеется). Я годами расширяю свой кулинарный репертуар. Кроме этого, я очень люблю читать. Я люблю природу. Я не городской человек. В последние двадцать лет я проживал в таких местах, где очень тихо, много деревьев и зелени. Я люблю грибы по осени собирать, люблю рыбалку. Если выдается свободное время, всегда найдется чем его занять…

По поводу израильской программы. На фестивале вы исполняете произведение Алексея Шора, концерт для фортепиано с оркестром "С моей книжной полки". Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Алексеем и его музыкой.

Мое первое знакомство с Алексеем личное, и вообще с его музыкой, состоялось на Мальте несколько лет назад. Я тогда исполнял на Malta International Music Festival его произведение "Детские воспоминания". С Алексеем было невероятно интересное знакомство. Он потрясающий математик, человек разносторонний, одаренный и интеллигентный. И очень талантливый композитор. При этом, большая редкость, когда можно поговорить с живым композитором, поговорить с человеком, который создал произведение, и узнать у него, что он хотел передать в том или другом фрагменте! Первое знакомство с Алексеем было очень приятное. Кстати, на фестивале был и Дмитрий Башкиров. Он был одним из членов жюри конкурса пианистов, который проходил параллельно с фестивалем.

Я с вами согласна. Я не раз брала у него интервью. Меня тоже поразила его биография. Кстати, я сама музыкант, скрипачка, но приобрела еще две профессии. Меня лично поразило то, что бывший математик, который не учил музыку с детства, вдруг стал талантливым композитором и столько всего написал… Это вызывает огромное уважение!

Возможно, это натянутая параллель, но, если вспомнить ту "Могучую кучку" композиторов, которые владели несколькими профессиями сразу. Не будем забывать, что великий Бородин был профессиональным химиком, причем, не последним. Римский-Корсаков был морским офицером. Это великолепный пример того, что никогда не поздно заняться музыкой и вообще браться за другие вещи и достигать больших успехов.

Вы рассказали, что любите готовить. Кстати, Россини тоже очень хорошо готовил… Давайте поговорим немножко об Израиле. И, в частности о кулинарии. Есть у вас любимое израильское блюдо? Вы скоро прилетаете к нам. За каким израильским блюдом вы особенно скучаете?

В каких городах вам удалось побывать кроме Тель-Авива и Иерусалима?

К сожалению, кроме Иерусалима и Тель-Авиве толком нигде не был. Такова судьба артиста. Мы из-за напряженного графика гастролей не успеваем путешествовать по стране, где выступаем. Традиционно считается, что музыкант ездит по миру, много видит, все знает, все страны, города, бывал везде. Мои друзья мне иногда завидуют. Они думают, что я вижу много стран и городов, в которых выступаю. Они не понимают, что кроме аэропорта, гостиницы, концертного зала, мы практически не видим ничего. Я мечтаю приехать в Израиль не только на работу, но и на каникулы! Чтобы увидеть все.

Денис, какая у вас мечта?

Первое, что пришло мне на ум, когда вы сказали "мечта" - это мир. Честно. Это не что-то пафосное. Это то, о чем я мечтаю, потому что после этого начинается все – после мира начинается жизнь, после жизни начинается любовь, после любви начинается искусство и т.д. Но без мира, к сожалению, все это невозможно. Это что, что я сейчас чувствую, и это то, чего я всем нам желаю!

Денис, спасибо большое за это интервью. Я очень надеюсь через несколько дней побывать на вашем концерте. Удачи вам!

С Денисом Кожухиным беседовала София Нимельштейн.

По материалам PR-агентства Sofia Nimelstein PR & Consulting