Израильская Опера представляет новый сезон 2022-2023

- Мировая премьера новой израильской оперы "Теодор", основанной на биографии Беньямина Зеэва (Теодора) Герцля.

- Зрелищные оперные спектакли ведущих мировых оперных режиссеров: Стефано Пода представит новую постановку "Сказок Гофмана", Мариуш Трелинский поставит "Мадам Баттерфляй", Даниэль Аббадо - "Трубадура" и Каспар Хольтен - "Дон Жуана". Спектакли пройдут под управлением ведущих дирижеров мира: Дана Эттингера, Джулиано Карелло, Алессандро Де Марки, Жана-Кристофа Спинози и Карла-Хайнца Штеффенса.

- Премьеры в Израильской Опере: "Алеко" Рахманинова и барочная опера "Ринальдо" Генделя.

- Завершит сезон эффектная сценическая постановка Реквиема Моцарта.

– Приобрести билеты на представления Израильской оперы этого сезона

9 мая в Оперном Театре имени Шломо Лахата в Тель-Авиве состоялась презентация нового сезона 2022-2023.

В пресс-конференции приняли участие: генеральный директор Израильской Оперы Цах Гранит, художественный руководитель Оперы Михаэль Айзенштадт, ведущие журналисты Израиля.

Цах Гранит представил оперные и балетные программы, которые будут показаны в новом сезоне.

Программа нового сезона 2022-2023 гг. Израильской Оперы включает в себя шесть опер великих композиторов-классиков, а также мировую премьеру израильской оперы и особенную инсценировку Реквиема Моцарта.

Постановки будущего сезона - свидетельства подлинного переворота, произошедшего в оперном искусстве за последние годы. Возрождение жанра, появившегося более 400 лет назад, в наши дни превратило оперу в яркий инновационный продукт, включающий в себя все виды современного искусства: дизайн, анимацию, видео-арт, современный балет, моду, театр и т. д. Результаты этого живительного обновления зрители в полной мере смогут оценить и прочувствовать в будущем сезоне на сцене Израильской Оперы.

Как в нынешнем, так и в будущем сезоне Израильская Опера отводит важное место в программе творчеству композиторов, дирижеров, режиссеров и солистов из Израиля, наряду с приглашенными артистами мирового уровня. Израильская Опера гордится тем, что на протяжении многих лет на ее сцене ведется плодотворный творческий диалог между исполнителями из разных стран и прекрасными израильскими артистами.

Одним из главных событий следующего сезона является постановка новой израильской оперы "Теодор", которая будет представлена в мае 2023 года. После оперы "Матери" Давида Зебы, появившейся в прошлом году и вернувшей зрителей к сюжетам Книги Бытия, новая постановка переносит публику в процесс зарождения сионистского видения в сознании Беньямина Зеэва (Теодора) Герцля.

В настоящее время композитор Йонатан Кнаан завершает написание оперы по либретто Идо Риклина, который также выступит как постановщик. Действие оперы происходит в Вене в 1881 году, где учился молодой Герцль, и в Париже в 1895 году, где уже повзрослевший Герцль наблюдал за процессом Дрейфуса. Юный Теодор полон счастья и надежд, а зрелый Герцль, познавший разочарования, вынужден создавать новую реальность, чтобы прорваться сквозь навязанную ему судьбу. Постановкой продирижирует Нимрод Давид Пеппер, который в этом году присоединился к выдающемуся списку дирижеров, выступающих в оперном театре "Мет" ("Метрополитен-Опера") в Нью-Йорке. Эта постановка стала возможной благодаря особому вкладу филантропа Даниэля Хусидмана.

Декабрь 2022. Джакомо Пуччини. "Мадам Баттерфляй"

Под руководством Дана Эттингера прозвучит также опера "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини в яркой и стильной постановке польского режиссера Мариуша Трелинского, который зарекомендовал себя как один из самых выдающихся и значимых режиссеров в мире и получил множество наград. Столкнувшись с непреклонной японской этикой, Чио-Чио-сан, прозванная Мадам Баттерфляй, пытается в одиночку изменить жестокую судьбу, ожидающую ее сына, родившегося в результате "временного" брака с американским морским офицером.

Январь 2023. Пьетро Масканьи. "Сельская честь". Рахманинов. "Алеко"

В январе 2023 года будут представлены сразу две премьеры – две короткие оперы, которые будут впервые поставлены на сцене Израильской Оперы - "Сельская честь" Пьетро Масканьи и "Алеко" Сергея Рахманинова. Неожиданную связь между двумя короткими операми выстраивают режиссер Хуан Антон Раки и дирижер Алессандро Де Марки. Вечер двойной трагедии: цыганка Земфира изменяет своему мужу Алеко в опере Рахманинова, а Лола – своему в леденящей душу сицилийской драме Масканьи.

Февраль 2023. Гендель. "Ринальдо".

Опера "Ринальдо" (1711) - первая, которую Гендель сочинил, переехав в Англию. "Ринальдо" считается одной из вершин творчества композитора, а ария Альмирены Lascia ch'io pianga ("Позвольте мне плакать") стала одной из известнейших оперных арий Генделя. Сюжет "Ринальдо" связан с крестовым походом конца XI века, с осадой, в которой оказалось полчище мусульман, и с историей любви между Ринальдо и Альмиреной. В этой истории также появляются могущественная колдунья из Дамаска и всевластный колдун-христианин. В результате побеждают любовь и воинство крестоносцев. "Ринальдо" Генделя впервые будет показана на сцене Израильской Оперы в феврале 2023 года израильским коллективом – оркестром барочной музыки "Барокада" под управлением французского маэстро Жана-Кристофа Спинози, одного из самых заметных барочных дирижеров в мире.

Март-апрель 2023. Моцарт. "Дон Жуан".

"Дон Жуан", шедевр Моцарта в незабываемой и нашумевшей постановке датского режиссера Каспера Хольтена, будет вновь представлен в Израильской Опере ​​в марте-апреле 2023 года под управлением известного немецкого дирижера Карла-Хайнца Штеффенса, для которого этот спектакль станет дебютом в Израильской Опере. Для этой постановки одной из самых популярных опер мирового репертуара был создан особый видеоряд, ставший своеобразным визуальным резонатором внутреннего мира героев, разрываемых противоречивыми страстями. Благодаря эффектной сценографии и костюмам художницы Ани Ван Крах, Каспер Хольтен создал праздничный спектакль - как для меломанов, так и для ценителей визуального искусства.

Июль 2023. Моцарт. Реквием

Сезон 2022/2023 Израильской Оперы завершится в июле 2023 года сценическим исполнением Реквиема Моцарта в постановке Ширит Ли Вайс и художника по свету Надава Барнеа, соединивших свет и движение с бессмертной музыкой Моцарта.

В постановках следующего сезона примут участие солисты Израильской Оперы, получившие признание публики и критики в текущем сезоне: Алла Василевицкая ("Мадам Баттерфляй", "Алеко", "Дон Жуан"), Ира Бертман ("Сказки Гофмана", "Сельская честь"), Хила Фахима ("Сказки Гофмана"), Одед Райх ("Мадам Баттерфляй", "Герцль"). Наряду с ними выступят солисты из разных стран, частые гости на всемирно известных сценах, включая "Метрополитен-опера" в Нью-Йорке, "Ла Скала" в Милане, "Ковент-Гарден" в Лондоне, Венский, Мюнхенский и другие оперные театры. Среди этих исполнителей: тенора Бернард Рихтер и Чарльз Уоркман ("Сказки Гофмана"), баритон Эльчин Азизов ("Сельская честь", "Алеко"), меццо-сопрано Вероника Симеони ("Трубадур"), сопрано Аурелия Флориан ("Мадам Баттерфляй") и Анастасия Бартоли ("Трубадур") и контратенор Николас Таманья ("Ринальдо"). К ним присоединятся несколько новых звезд оперного мира, включая тенора Лонг-Лонга и баритона Германа Энрике Алькантара ("Дон Жуан").

Балетный сезон 2022/2023 в Израильской Опере

Самые известные имена мастеров современного балета на сцене Израильской Оперы: Ян Липин, Марко Гёкке, Хофеш Шехтер, Мари Шуинар, Каэтано Сото, Александр Экман, Борис Эйфман и другие.

Сентябрь 2022. Борис Эйфман. "Эффект Пигмалиона".

Театр танца Бориса Эйфмана возвращается в Израиль с новым спектаклем "Эффект Пигмалиона" на музыку Иоганна Штрауса-сына. Это спектакль о танцовщике, пытающемся сделать из обычной девушки прима-балерину.

Октябрь 2022 г. Танцевальная компания "Готье Данс". "Лебединые озера"

Компания Эрика Готье представит "Лебединые озера" - четыре одноактных балета четырех всемирно известных хореографов: Каэтано Сото, Мари Шуинар, Марко Гёкке и Хофеша Шехтера с их версиями известной балетной истории на музыку от классики Чайковского до песен Бьорк.

Декабрь 2022 г. Ян Липин. "Весна священная".

Ян Липин, всемирно известная хореограф из Китая, уже бывавшая на гастролях в Израиле, вновь возвращается в Тель-Авив – на сей раз с "Весной священной" на музыку Стравинского и традиционные тибетские мелодии. Липин создала мощный спектакль о круговороте жизни от рождения до смерти и перерождения.

Март 2023 г. "Балет Ганновер" и Марко Гёкке. "Любовник".

Балетная труппа Оперного театра Ганновера и известный хореограф Марко Гёкке представят спектакль "Любовник" по известному роману Маргариты Дюрас, в центре повествования которого история 15-летней девушки, влюбляющейся в мужчину намного старше себя. Гёкке использовал музыку Дебюсси, Равеля, Шопена и других композиторов.

Апрель 2023. Хофеш Шехтер. "Двойное убийство".

Прекрасный хореограф Хофеш Шехтер возвращается в будущем сезоне со своей группой из Англии со спектаклем "Двойное убийство", включающем две постановки Шехтера: "Клоуны", в которой отражена отравленная энергия растущего насилия и убийства, и "The Fix", выражающей хрупкую энергия сострадания. Музыка для "Двойного убийства" написана самим Шехтером.

Июль 2023. Испанский Национальный балет.

Балетный сезон завершится гастролями Испанского национального балета с праздником испанского танца от классического балета до болеро и фламенко.

Группу будет сопровождать живая музыка с музыкантами на сцене, а ее замечательные танцоры исполнят произведения испанских хореографов Рубена Ольмо, Антонио Нахарро и Марио Майя.

По материалам PR-агентства Sofia Nimelstein PR & Consulting