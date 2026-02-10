Вдова художника Ивана Швабеля подала иск к Электрической компании Израиля из-за пожара в Эйн-Кереме

Вдова художника Ивана Швабеля Адва Франк Швебель подала в Окружной суд Центрального округа Израиля иск на 4,5 млн шекелей против Электрической компании Израиля ("Хеврат хашмаль"). Она утверждает, что из-за предполагаемых упущений компании пожар уничтожил сотни работ ее покойного мужа, имеющих "первостепенную экономическую и эмоциональную ценность". Об этом сообщает издание " target="_blank">"Калькалист".

Пожар в доме истицы в Эйн-Керем произошел 6 июня 2025 года. Сторона обвинения утверждает, что возгорание началось от опоры линии электропередачи, расположенной рядом с домом: пламя охватило основание опоры, затем быстро распространилось по сухой растительности вверх по склону в сторону построек, затронув близлежащие дома и причинив ущерб дому Франк Швабель.

В материалах иска также приводится экспертное заключение: по версии специалиста, птица на опоре вызвала электрическую дугу, из-за которой она загорелась, а затем упала на сухую растительность под опорой, после чего огонь быстро разошелся по склону.

В результате пожара были полностью уничтожены работы художника: речь идет о многих сотнях картин, рисунков и других произведений, стоимость которых оценивается в миллионы шекелей.

По утверждению истицы, компания должна была обеспечить полную изоляцию открытых проводников, использовать средства отпугивания птиц, а также поддерживать защитные зоны вокруг опор в лесистых районах – в том числе очищать и прореживать сухую растительность на безопасном расстоянии от инфраструктуры. В иске говорится, что Электрическая компания не предприняла достаточно мер для обеспечения безопасности домов.

В Электрической компании Израиля заявили, что изучают иск и ответят в рамках защиты, которая будет представлена суду.