Кнессет утвердил решение о разделении закона о государственном урегулировании

Парламент утвердил решение комиссии по делам Кнессета о разделении закона о государственном урегулировании. Это решение поддержали 60 парламентариев и 56 проголосовали против. Депутаты от религиозных партий ШАС и "Дегель а-Тора" проголосовали "за".

Если бы разделение закона не удалось утвердить, Кнессет не смог бы вовремя принять закон о государственном бюджете, что привело бы к роспуску парламента и внеочередным выборам.

Закон об экономической программе и Закон об экономической эффективности на 2026 год ("хок а-эсдерим") будут переданы парламентским комиссиям для подготовки к голосованию во втором и третьем чтениях.

Речь идет о законе, объединяющем экономические меры и реформы, принимаемые вместе с государственным бюджетом.