x
09 февраля 2026
|
последняя новость: 23:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 февраля 2026
|
09 февраля 2026
|
последняя новость: 23:41
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Кнессет утвердил решение о разделении закона о государственном урегулировании

Бюджет
Кнессет
время публикации: 09 февраля 2026 г., 23:41 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 23:44
Кнессет утвердил решение о разделении закона о государственном урегулировании
Olivier Fitoussi/Flash90

Парламент утвердил решение комиссии по делам Кнессета о разделении закона о государственном урегулировании. Это решение поддержали 60 парламентариев и 56 проголосовали против. Депутаты от религиозных партий ШАС и "Дегель а-Тора" проголосовали "за".

Если бы разделение закона не удалось утвердить, Кнессет не смог бы вовремя принять закон о государственном бюджете, что привело бы к роспуску парламента и внеочередным выборам.

Закон об экономической программе и Закон об экономической эффективности на 2026 год ("хок а-эсдерим") будут переданы парламентским комиссиям для подготовки к голосованию во втором и третьем чтениях.

Речь идет о законе, объединяющем экономические меры и реформы, принимаемые вместе с государственным бюджетом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 февраля 2026

Ультрарелигиозные фракции не поддержат разделение закона о государственном регулировании
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 февраля 2026

Противостояние "Ликуда" и юридической системы, кризис в лагере "левых". Итоги недели
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 05 февраля 2026

Техническая революция в госсекторе, что осталось от 50 реформ минфина. Экономический обзор