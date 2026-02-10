Семьи людей, погибших при попытке спасти кого-то, получат выплаты от государства

Парламентская комиссия по вопросам труда и социального обеспечения утвердила положения в Закон об Институте национального страхования, в соответствии с которыми семье человека, погибшего при попытке спасти кого-то будет выплачиваться денежная помощь от государства.

В соответствии с утвержденным комиссией текстом положений "Битуах Леуми" о добровольных действиях по спасению жизни или имущества людей, будет введена специальная единовременная выплата близким погибшего при попытке спасения человека: каждому из родителей, супруге или супругу (если они не признаны вдовой/вдовцом и не имеют права на соответствующие выплаты, предусмотренные для пострадавших на производстве), а также каждому из детей (по достижении детьми 24 лет).

Размер выплаты в настоящий момент составляет примерно 85 тысяч шекелей. Помимо выплат, детям умершего будет положена помощь от государства в получении образования или профессиональной подготовки (включая обучение на степень бакалавра). Это право будет предоставляться детям умершего по достижении ими 18 лет.

Выплата членам семьи погибшего будет производиться ретроактивно в отношении тех, кто погиб при спасении людей, начиная с 2018 года.

Данные изменения связаны с трагической гибелью Моти Бен-Шаббата, который погиб при спасении людей во время наводнения в Нагарии в 2020 году. 38-летний Моти Бен-Шаббат спас пожилую пару, и погиб, спасая из затопленного автомобиля женщину и маленькую девочку.