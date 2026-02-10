"Дело Эпштейна": Гислейн Максвелл отказалась отвечать на вопросы Конгресса США

Сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, приговоренная к 20 годам лишения свободы по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, отказалась отвечать на вопросы Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США.

Связь с Максвелл, отбывающей наказание в федеральной тюрьме в Техасе, была организована по видеозвонку. Она сообщила конгрессменам, что решила воспользоваться пятой поправкой к конституции США, которая позволяет в ходе расследования не свидетельствовать против себя.

"Это было ожидаемо, но мы все равно разочарованы. У нас множество вопросов, касающихся преступлений, совершенных ей вместе с Эпштейном, а также об их возможных сообщниках. Американский народ имеет право на правду, а пережившие – на справедливость", – заявил председатель Комитета республиканец Джеймс Комер.

Накануне слушаний адвокат Максвелл Дэвид Оскар Маркус сообщил, что она готова дать полные и честные ответы – в случае помилования президентом США Дональдом Трампом. "Только она может представить полную картину. Возможно, не все захотят это услышать, но правда важна", – подчеркнул он.