10 февраля 2026
10 февраля 2026
Мир

"Дело Эпштейна": Гислейн Максвелл отказалась отвечать на вопросы Конгресса США

США
Файлы Эпштейна
время публикации: 10 февраля 2026 г., 13:15 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 13:17
"Дело Эпштейна": Гислейн Максвелл отказалась отвечать на вопросы Конгресса США
AP Photo/Jon Elswick

Сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл, приговоренная к 20 годам лишения свободы по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, отказалась отвечать на вопросы Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США.

Связь с Максвелл, отбывающей наказание в федеральной тюрьме в Техасе, была организована по видеозвонку. Она сообщила конгрессменам, что решила воспользоваться пятой поправкой к конституции США, которая позволяет в ходе расследования не свидетельствовать против себя.

"Это было ожидаемо, но мы все равно разочарованы. У нас множество вопросов, касающихся преступлений, совершенных ей вместе с Эпштейном, а также об их возможных сообщниках. Американский народ имеет право на правду, а пережившие – на справедливость", – заявил председатель Комитета республиканец Джеймс Комер.

Накануне слушаний адвокат Максвелл Дэвид Оскар Маркус сообщил, что она готова дать полные и честные ответы – в случае помилования президентом США Дональдом Трампом. "Только она может представить полную картину. Возможно, не все захотят это услышать, но правда важна", – подчеркнул он.

Мир
