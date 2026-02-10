x
Ближний Восток

"Силы стабилизации" в секторе Газы будут включать 20 тысяч военнослужащих

Газа
Индонезия
время публикации: 10 февраля 2026 г., 12:50 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 12:50
"Силы стабилизации" в секторе Газы будут включать 20 тысяч военнослужащих
AP Photo/Firdia Lisnawati

Предполагаемая численность многонациональных миротворческих сил в секторе Газы, которые в рамках плана Дональда Трампа названы "силами стабилизации", составит 20 тысяч военнослужащих. Индонезия оценивает свой возможный вклад в размере до 8000 человек, заявил во вторник, 10 февраля, представитель президента Индонезии Прабово Субианто.

Агентство Reuters со ссылкой на представителя президента Индонезии отмечает, что условия развертывания сил и районы операции пока не были согласованы. Позднее в этом месяце Прабово Субианто приглашен в Вашингтон на первую встречу "Совета мира" президента США ДОнальда Трампа.

В прошлом году Индонезия сообщала о своей готовности выслать в сектор Газы до 20 тысяч военнослужащих для участия в миротворческой миссии, однако подчеркнула, что ожидает больше информации о мандате миссии.

Представитель президента Индонезии Прасетьо Хади сообщил, что перед тем, как страна заплатит миллиард долларов за членство в "Совете мира", будут проведены переговоры. Он также отметил, что Индонезия пока не подтвердила участие Прабово Субианто в заседании совета.

