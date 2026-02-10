Переговоры с Ираном или война: Нетаниягу отправляется на судьбоносную встречу с Трампом

10 февраля премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправляется с официальным визитом в США для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Это будет седьмая встреча лидеров с момента начала второй каденции Дональда Трампа в должности президента США. В центре визита будет тема переговоров между США и Ираном. Как сообщает "Кан", посол США в Израиле Майк Хаккаби примет участие в поездке и отправится в США на самолете "Кнаф Цион" вместе с израильской делегацией.

По сообщению израильских источников, премьер-министр Израиля представит президенту США информацию о том, что Иран восстанавливает проект развития баллистических ракет.

В окружении президента Трамппа убеждены, что Нетаниягу попытается убедить главу американской администрации в необходимости нанесения удара по Ирану.

Встреча между Трампом и Нетаниягу состоится 11 февраля в вечерние часы по американскому времени. На данный момент, никакие дополнительные встречи или мероприятия с участием премьер-министра Израиля не запланированы.

Во время отсутствия премьер-министра, министр обороны Исраэль Кац будет иметь право созывать заседание военно-политического кабинета, а министр юстиции Ярив Левин будет иметь право созывать заседание правительства. Официальный исполняющий обязанности главы правительства не назначен.

В Иране также ожидают итогов визита Нетаниягу в Вашингтон. Спикер министерства иностранных дел Ирана Исмаил Бакааи заявил на специальной пресс-конференции в Тегеране, что США должны принять самостоятельное решение по поводу переговоров и не зависеть от Израиля. "Израиль уже доказал, что является разрушительной структурой, препятствующей любым попыткам мирного урегулирования конфликтов в регионе", – заявил Бакааи.