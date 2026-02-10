x
10 февраля 2026
Полиция вернула украденную в Нетивоте собаку, за возвращение которой требовали выкуп

время публикации: 10 февраля 2026 г., 13:05 | последнее обновление: 10 февраля 2026 г., 13:10
Полиция вернула украденную в Нетивоте собаку, за возвращение которой требовали выкуп
Пресс-служба полиции Израиля

Бойцы полицейского подразделения САХАР ("седер цибури, агана ве-рибонут") Южного округа, действовавшие в районе бедуинского поселка Ароэр, обнаружили собаку, привязанную к стене коротким поводком. Они проверили собаку на наличие чипа, и в результате была установлена владелица – жительница Нетивота.

В разговоре с полицейскими хозяйка собаки сообщила, что ее любимица, ши-тцу по кличке Блу, была украдена несколько лет назад. Укравшие ее люди требовали выкуп за возвращение собаки.

Полицейские забрали собаку и вернули ее владельцам. Встреча была очень трогательной, Блу моментально узнала свою хозяйку. Женщина поблагодарила полицейских за преданность делу, ответственность и бдительность.

