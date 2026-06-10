Франция начала процедуру лишения художника Петра Павленского статуса беженца

Французское Управление по защите беженцев и лиц без гражданства (OFPRA) инициировало процедуру лишения российского художника-акциониста Петра Павленского статуса беженца, который он получил во Франции в 2017 году.

Копию официального уведомления Павленский опубликовал в своих социальных сетях. В документе говорится, что основанием для пересмотра статуса стали два уголовных приговора, вынесенные художнику французскими судами.

Первый связан с акцией у здания Банка Франции в Париже. В 2019 году Павленский был приговорен к условному сроку за поджог входа в здание банка. Художник объяснял свою акцию политическим протестом, утверждая, что банк расположен на месте бывшей Бастилии и символизирует современные формы власти и контроля.

Второй приговор был вынесен в 2023 году по делу о публикации интимного видео политика Бенжамена Гриво, который на тот момент баллотировался на пост мэра Парижа. За это Павленский получил шесть месяцев условного заключения.

В OFPRA заявили, что могут прийти к выводу, что дальнейшее пребывание художника во Франции представляет "серьезную угрозу для общества". Павленскому предложено в течение 21 дня представить объяснения и документы в защиту своего права на сохранение статуса беженца.

Павленский покинул Россию в 2017 году и получил убежище во Франции после ряда резонансных художественных акций. В России он стал известен благодаря перформансам, связанным с критикой государственных институтов, включая поджог двери здания ФСБ на Лубянке и акцию с горящими покрышками на мосту в Санкт-Петербурге.

Незадолго до отъезда из России художник оказался в центре скандала после обвинений в сексуализированном насилии со стороны актрисы "Театра.doc" Анастасии Слониной. Павленский называл эти обвинения политически мотивированными. Позднее, в 2020 году, его бывшая соратница Оксана Шалыгина также обвинила художника в насилии.

Если OFPRA примет решение о лишении Павленского статуса беженца, это может существенно осложнить его правовое положение во Франции и открыть вопрос о дальнейшем пребывании художника в стране.