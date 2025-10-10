x
Культура

Легенда шансона Ефрем Амирамов умер в Нальчике после тяжелой болезни

Музыканты
время публикации: 10 октября 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 12:37
Легенда шансона Ефрем Амирамов умер в Нальчике после тяжелой болезни
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В четверг, 9 октября, в больнице Нальчика на 70-м году жизни скончался советский и российский композитор, певец, поэт и телепродюсер Ефрем Амирамов, ставший известным благодаря написанному им хиту в стиле шансон "Молодая" в начале девяностых.

Ефрем Амирамов – горский еврей. Его отец был балетмейстером и первым директором карачаевского Государственного ансамбля песни и пляски, его мать происходила из семьи потомственных раввинов. Помимо Ефрема, в их семье было еще четыре дочери и один сын.

Ефрем Амирамов записывал песни с конца восьмидесятых годов, всего у него вышло десять альбомов, включая дебютный альбом "Последний дебют" и последний альбом 2011 года "Песни горских евреев". Его песня "Молодая", написанная в 1991 году, завоевала огромную популярность, она ротировалась на радиостанциях и исполнялась по телевидению, а также была включена в множество сборников.

Культура
